"31 Mart’ta bir zaafiyete uğrarsak, masum çocukların eline taşı verirler"

Soylu, Konya’nın Seydişehir ilçesindeki 15 Temmuz İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkenin her noktasında ve ülke sınırlarında büyük gayretle terörle mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart’ta bir zafiyete uğrarsak, 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler. 1 Nisan sabahı eğer bizde bir zafiyet görürlerse, 31 Mart gecesi seçimlerde bir zafiyet görürlerse, valiyi, kaymakamı sokağa çıkarmazlar, itibarlarını altüst ederler. Bunu yaptılar. 7 Haziran sonrası oyları yükselmesine rağmen her yeri yaktılar ve yıktılar." dedi.

- "4,5 yılı huzursuz yapmak için yeni bir tezgah kuruyor"

Soylu, belediye meclislerine giren PKK’lıların kaosa ve kargaşaya neden olacağını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, önümüzdeki 4,5 yılı huzursuz yapmak için Türkiye’ye yeni bir tezgah kuruyor. Adam mı bulamadılar da PKK'dan hapiste yatan adamı meclis üyesi yapıyorlar? Adam mı bulamadılar da Apo'nun İmralı'dan çıkması için eylem yapan adamı meclis üyesi yapıyorlar İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden? Adam mı bulamadılar da patlayıcı taşıyan adamı meclis üyesi yapıyorlar? Bir sözleşme imzalamışlar, alacaklarını tahsil etmek için." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin açıklamalarını değerlendiren Soylu, şöyle konuştu:

"Temelli, 'İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Aydın'da, Muğla'da, her yerde verilen her oy Cizre'ye, Silopi'ye güç, kuvvet verecek' diyor. Diyor ki 'batıda ‘Zillet İttifakı'nın kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız' Dün akşam da televizyonda söyledi. ‘Ekrem İmamoğlu kazanacaksa İstanbul'u, Ankara kazanacaksa, başka yerler kazanacaksa bizim oylarımızla kazanacaklar, ondan sonra bizi yok sayamazlar'. Demek istiyor ki 'Biz sözleşmeyi imzaladık, altına imzalarımızı attık, alacaklarımızı seçimden sonra tahsil edeceğiz'."