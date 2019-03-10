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"31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak 996 bin arkadaşımız var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı: - "31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 18 yaşına yeni girmiş 996 bin arkadaşımız var. Bu, Türkiye'nin ne kadar büyük bir genç potansiyeli olduğunu, bu potansiyelin ülkenin en büyük gücü olduğunu gösteriyor"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 18 yaşına yeni girmiş 996 bin arkadaşımız var. Bu, Türkiye'nin ne kadar büyük bir genç potansiyeli olduğunu, bu potansiyelin ülkenin en büyük gücü olduğunu gösteriyor." dedi.

Özboyacı, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en genç milletvekillerinden biri olduğunu belirterek, AK Parti'nin genç milletvekillerinin Türkiye'nin dört bir yanında parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek gençlerle buluştuğunu söyledi.

Gençlere Türkiye'nin gerçeklerini anlattıklarını ifade eden Özboyacı, şöyle devam etti:

"Elimizde çok önemli veriler var. 24 Haziran seçimlerinde yurt içinde oy kullanan 56 milyon seçmeniz var. Bu seçmenlerin 17 milyonu oy kullanmış genç 30 yaş altı. Bu da şu demek. Oy kullanan 3 seçmenden biri bu ülkede 30 yaşın altında genç demek. 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 18 yaşına yeni girmiş 996 bin arkadaşımız var. Yani 1 milyona yakın. Bu aslında Türkiye'nin ne kadar büyük bir genç potansiyeli olduğunu aslında bu potansiyelin ülkenin en büyük gücü olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin bu genç nüfusu özellikle batı Avrupa ülkelerine göre en büyük avantajı. Bu avantajın, potansiyelin ve gücün farkında olan tek lider Recep Tayyip Erdoğan, tek parti AK Parti'dir."

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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Konya Milletvekili Selman Özboyacı

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