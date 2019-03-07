HABER

"31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 20:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Şunu unutmasınlar, teröre kim destek verirse versin, devlet ondan hesap sorar, soracaktır. Kurtuluş yoktur. Önümüzdeki seçimlerde İzmirliler bu kritere göre oy verecektir. İnşallah 31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak, İzmir'e güneş farklı doğacak"

İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şunu unutmasınlar, teröre kim destek verirse versin, devlet ondan hesap sorar, soracaktır. Kurtuluş yoktur. Önümüzdeki seçimlerde İzmirliler bu kritere göre oy verecektir. İnşallah 31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak, İzmir'e güneş farklı doğacak." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İzmir programının son durağında, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan'ın Üçyol'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin sembolik açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İzmir'e devletin yeteri kadar yatırım yapmadığı yönündeki iddialara değinerek, kendisinin milletvekili seçildiği Antalya'ya devletin 17 yılda yaptığı yatırımın 40 milyar lira olduğunu, İzmir'e ise son 6 yılda 67 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

Antalya'ya 17 yılda yapılan yatırımın yüzde 60 daha fazlasını devletin son 6 yılda İzmir'de gerçekleştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, yine de İzmir'in CHP'li yerel yönetimler nedeniyle geri kaldığını söyledi.

"Biz hizmet üretiyoruz, fark burada." diyen Çavuşoğlu, "2009-2014 döneminde CHP zihniyetinin Antalya'yı geri götürmesine rağmen o kadar hizmet yapıldı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin çukur eylemleri, Gezi Parkı odaklı olaylar veya dağlardaki teröristler ile bunu başaramadığına dikkati çekerek, "Şimdi CHP ve zillet ittifakı üzerinden adamlarını İzmir'e ve tüm şehirlere yerleştirmeye çalışıyorlar. Tıpkı PKK'ya destek veren bazılarını Meclis'e yerleştirdikleri gibi. "Şunu unutmasınlar; teröre kim destek verirse versin, devlet ondan hesap sorar, soracaktır. Kurtuluş yoktur. Önümüzdeki seçimlerde İzmirliler bu kritere göre oy verecektir. İnşallah 31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak, İzmir'e güneş farklı doğacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Çavuşoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve Bilal Doğan ile merkezin sembolik açılışını yaptı, partililerle sohbet etti.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Akdeniz'de korkutan deprem!Akdeniz'de korkutan deprem!
Eminönü'nde otomobil denize uçtuEminönü'nde otomobil denize uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis

Eski sevgili dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı, mahkeme kararını verdi

Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.