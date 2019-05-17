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"31 Mart'ta nerede durmuşsak aynı noktada duracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "BBP olarak 15 Temmuz darbe gecesinde nasıl darbenin karşısında durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 16 Nisan referandumunda nerede durmuşsak, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak bugün de bütün gücümüz ve kuvvetimizle aynı noktada, bütün kadrolarımızla dimdik durduk ve dimdik duracağız"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul seçimleriyle ilgili olarak, "BBP olarak 15 Temmuz darbe gecesinde nasıl darbenin karşısında durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 16 Nisan referandumunda nerede durmuşsak, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak bugün de bütün gücümüz ve kuvvetimizle aynı noktada, bütün kadrolarımızla dimdik durduk ve dimdik duracağız." dedi.

BBP ve Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından Üsküdar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Destici, terörle mücadelede başarı için terörün tüm unsurlarıyla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Son üç dört yıldır terörle mücadelede ciddi mesafeler alındığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"7 Haziran'dan bugüne kadar terörün tüm unsurlarına karşı verilen topyekun mücadeleler sonucu büyük başarılar elde edildi. Geçmişte PKK ve onun uzantılarıyla devleti, hükümeti masaya oturtanlar saf dışı edildi. Neticede görüldü ki ancak terörle mücadele ederek başarılı olabiliriz. Müzakere ederek başarılı olamazsınız. Şimdi buna hevesliler İstanbul seçimlerini de bahane ederek kafalarını kumdan çıkarmaya çalışıyor. Buna asla müsaade edilmemesi lazım. İmralı canisinin avukatlarıyla görüştürülmesi asla kabul edilemez. Onun avukatlarıyla görüşmesi demek Kandil'le görüşmesi demek. Onun avukatlarıyla görüşmesi demek HDP ile PYD ile YPG ile siyonist ve emperyalistlerle görüşmesi demektir. Benim şehitlerim analarıyla babalarıyla avukatlarıyla görüşebiliyor mu da bebek katili görüşecek?"

Destici, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına karşı yürütülecek operasyon konusuna da değinerek, "Mümkünse hemen, yoksa bayramla birlikte başlatılmasını ve Türk milletine ikinci bir bayramın yaşatılmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin savunma sistemini güçlendirmek bazı adımlar attığını ve bu kapsamda Rusya ile S-400 antlaşması yaptığını dile getiren Destici, "Şimdi Türkiye'nin bundan vazgeçmesini istiyorlar. Bana göre bu Türkiye'nin önündeki yüzyılın projesidir. Bizi karadan yenemeyeceklerini bilenler, Türkiye'nin hava savunma sistemi kurmasını istemiyorlar. Hem kendileri vermiyor hem de Rusya'dan almasını istemiyor. Öyle yağma yok. Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki duruşunu takdir ediyoruz ve sonuna kadar gitmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

- BBP'nin İstanbul kararı

BBP'nin İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçede aday göstermemesine karşın bugüne kadar aldığı oyu aşarak 100 bin civarında oy aldığını belirten Destici, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Destici, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararıyla ilgili tartışmayı uzatmanın İstanbullulara ve Türkiye'ye faydası olmadığını dile getirdi.

Bazı iç ve dış odakların sokak olaylarını ve boykotu gündeme getirmeye çalıştığını öne süren Destici, BBP'nin seçimlerdeki tavrıyla ilgili de şunları aktardı:

"Elbette ki kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımız itirazlarımız var. Bunların ülkemizin içinden geçtiği şartları önceleyerek, milletin selameti ve devletimizin varlığı, inanç ve değerlerimizin yaşatılması adına bir kenarda tutuyoruz. Öte yandan bugüne kadar elde edilmiş pek çok kazanımlar var. Bu kazanımların kızgınlıkla bir çırpıda kaybedilmemesi, çizgimizin tam karşısında PKK, FETÖ, DHPKP-C, TKP gibi yapıların belediyelere sızmaması için biz BBP olarak 15 Temmuz darbe gecesinde nasıl darbenin karşısında durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 16 Nisan referandumunda nerede durmuşsak, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak bugün de bütün gücümüz ve kuvvetimizle aynı noktada, bütün kadrolarımızla dimdik durduk ve dimdik duracağız."

İftar programına BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Nail Gün, parti yöneticileri, partililer ve davetliler katıldı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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