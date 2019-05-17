"31 Mart'ta nerede durmuşsak aynı noktada duracağız"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul seçimleriyle ilgili olarak, "BBP olarak 15 Temmuz darbe gecesinde nasıl darbenin karşısında durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 16 Nisan referandumunda nerede durmuşsak, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak bugün de bütün gücümüz ve kuvvetimizle aynı noktada, bütün kadrolarımızla dimdik durduk ve dimdik duracağız." dedi.

BBP ve Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından Üsküdar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Destici, terörle mücadelede başarı için terörün tüm unsurlarıyla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Son üç dört yıldır terörle mücadelede ciddi mesafeler alındığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"7 Haziran'dan bugüne kadar terörün tüm unsurlarına karşı verilen topyekun mücadeleler sonucu büyük başarılar elde edildi. Geçmişte PKK ve onun uzantılarıyla devleti, hükümeti masaya oturtanlar saf dışı edildi. Neticede görüldü ki ancak terörle mücadele ederek başarılı olabiliriz. Müzakere ederek başarılı olamazsınız. Şimdi buna hevesliler İstanbul seçimlerini de bahane ederek kafalarını kumdan çıkarmaya çalışıyor. Buna asla müsaade edilmemesi lazım. İmralı canisinin avukatlarıyla görüştürülmesi asla kabul edilemez. Onun avukatlarıyla görüşmesi demek Kandil'le görüşmesi demek. Onun avukatlarıyla görüşmesi demek HDP ile PYD ile YPG ile siyonist ve emperyalistlerle görüşmesi demektir. Benim şehitlerim analarıyla babalarıyla avukatlarıyla görüşebiliyor mu da bebek katili görüşecek?"