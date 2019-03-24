"31 Mart'tan sonra en iyi projeleri üretmeye devam edeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "31 Mart'tan sonra Allah'ın izniyle en iyi projeleri ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, Kahramankazan'ın Satıkadın Mahallesi Ovalılar Sitesini ziyaretinde, vatandaşlara hitap etti. Millete hizmet için Anadolu'yu karış karış gezdiklerini belirten Selçuk, aşkla çalışıp hiç yorulmadıklarını söyledi.

AK Parti'nin milletin partisi ve milletin kendisi olduğunu ifade eden Selçuk, "Biz sadece seçim dönemlerinde değil her zaman milletiyle beraber olan bir liderin izinden yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, Kahramankazan'ın 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu anımsatarak, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerine şifalar diledi.

- "Projelerin yeni dönemde üst seviyelere taşınacağına inanıyorum"

Kahramankazan'ın kendileri için mücadele şuurunun yanında üretim, çalışma ve kalkınma bakımından da özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, ilçeye önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğini söyledi.