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"31 Mart'tan sonra yine barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 00:27 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "31 Mart'tan sonra yine aynı Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin omuz omuza çarpıştığı, toprak altında birlikte kefensiz yattığı gibi Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet ve HDP'lisi ile hep beraber barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "31 Mart'tan sonra yine aynı Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin omuz omuza çarpıştığı, toprak altında birlikte kefensiz yattığı gibi Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet ve HDP'lisi ile hep beraber barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız." dedi.

Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman'ın Besni ilçesinde partilerinin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, seçimde memleket için en doğrusunu yapmak gerektiğini belirterek, "Günü gelince hizmet edeni ödüllendirecek, hizmet etmeyene, eksik kalana da gerekli mesajı vereceğiz. 31 Mart'tan sonra yine aynı Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin omuz omuza çarpıştığı, toprak altında birlikte kefensiz yattığı gibi, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet ve HDP'lisi ile hep beraber barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Bu güzel umuda, rüyaya ve bu yarınlara umutla bakan bu umut siyasetine Besni de destek olacak." ifadelerini kullandı.

- "Kimseye düşmanlığımız yoktur"

Veli Ağbaba da "Bu seçim, bir beka seçimi falan değil. 'Beka' diyorlar. Allah aşkına, 'beka, beka' dediler. 5 yıldır Besni'yi AK Parti yönetiyor. Besni'nin başı göğe mi erdi?" diye konuştu.

Kendi partileri dışındaki partilere oy verenlerin de kardeşleri olduğunu söyleyen Ağbaba, "Kimseye düşmanlığımız yoktur. Niye düşman olalım?" dedi.

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