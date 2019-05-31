31 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını tamamlayan özel yetkili savcı Robert Mueller'a yönelik saldırılarını yeniden başlattığını yazıyor. Habere göre Trump'ın suçlamaları, Mueller'ın soruşturmayla ilgili olarak kamuoyunun önünde ilk ve son kez yaptığı açıklamayı izledi. Trump, Twitter'da bir dizi mesajda ve gazetecilere yaptığı açıklamada, Mueller'ı önyargılı bir soruşturmacı olmakla suçladı. Geçmişte iş konusunda yaşadıkları bir anlaşmazlık nedeniyle Mueller'ın kendisine karşı önyargı beslediğini öne süren Başkan, Mueller'ın geçmişte kendisinden iş istediği iddiasında da bulundu. Trump, ”Mueller FBI'da iş istemiş ve alamamıştı, ertesi gün de özel yetkili savcı olarak atandı. Bu durumda hakkınızda nasıl bir yargılama yapacağını düşünürdünüz? Bu iş öyle olmaz. Ayrıca eski FBI Başkanı James Comey'le ilişkileri de çok sıkıydı,” ifadelerini kullandı. Oysa özel yetkili savcılık raporuna göre eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon, Trump'ın Mueller'ın önyargılı olduğu iddiasının çok saçma olduğunu, özel savcılık görevini yürütmesini engelleyecek hiçbir sakınca bulunmadığını kaydetmişti. Gazete ayrıca Trump'ın ”Mueller, Comey'e bayılıyor” şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Mueller ve Comey'nin profesyonel alan dışında birlikte sosyalleşme gibi bir yakınlaşması olmadığını kaydediyor.

Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın Meksika ihraç mallarına ek gümrük tarifesi uygulamaya hazırlandığını bildiriyor. Gazete, planın amacının, Orta Amerika ülkelerinden Amerika'ya uzanan göç dalgasını kesmek ve Meksika'yı bu göç dalgasını sınırda durdurmaya zorlamak olduğunu yazıyor. Habere göre Trump Yönetimi, 10 Haziran'dan itibaren Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 5 oranında gümrük tarifesi uygulamasına başlayacağını bildirdi. Başkan, göçmenleri durdurma konusunda tatmin edici adımlar atmaması durumunda, bu oranı 1 Ekim'e kadar yüzde 25'e çıkaracağını duyurdu. Trump, Meksika'nın kaçak göçü durdurmak için gereken etkili hamleleri yapması üzerineyse uygulamanın kaldırılacağını kaydetti. Sosyal sorunların vergiler ya da baskıcı uygulamalarla çözülemeyeceğini söyleyen Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise göç meselesiyle ilgili daha derin diyaloğa girilmesi çağrısında bulundu. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın meseleyi Amerikalı mevkidaşlarıyla ele almak üzere bugün Washington'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan gazete, Trump'ın açıklamasının etkilerinin Tokyo Borsası'na hemen yansıdığını yazıyor. Habere göre Amerika-Meksika sınırında uzanan tedarik zincirine büyük yatırımlar yapan otomotiv firmalarının hisse değerlerinin düştüğü gözleniyor. Örneğin Amerikan pazarı için Meksika'da üretim yapan Japon otomotiv devi Mazda'nın Asya borsalarında bu sabah değerinin yüzde 7 oranında düştüğü görüldü.

Wall Street Journal ayrıca Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının ve son olarak Trump Yönetimi'nin Meksika'nın ihraç ettiği ürünlere ek gümrük tarifesi uygulama planının Amerikan Merkez Bankası'nı zor durumda bıraktığını yazıyor. Gazete, ticaret konusundaki gerginliklerin Merkez Bankası'nın şu anda takındığı ”faiz oranlarına müdahalede bulunmama” tavrını zora soktuğu yorumunda bulunuyor. Tahvil yatırımcılarına göre ekonominin zayıf seyretmesi durumunda Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürme yoluna gidebilir. Banka yetkilileri, para politikalarında değişikliğe gitmek için aceleci davranmaları gerektiğinin sinyalini vermiş değil. Ancak Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ekonomik görünümde olumsuzluk sezdikleri takdirde duruma daha uygun bir politika izlenebileceği imasında bulundu. FED yetkilileri, faiz indirimine gitmeden önce tüketici güveninde azalma, harcama ve istihdamda duraklama gibi ekonomik büyümenin yavaşladığını gösteren etkenlerin varlığına ilişkin kanıt görmek istediklerini belirtiyor. Kimi uzmanlarsa Merkez Bankası'nın ”bekle gör” politikasının riskli olduğunu görüşünde. Uzmanlar, ekonomik gerilemeye yol açacak şartlar oluştuğunda bile bazı ekonomik verilerin olumlu seyretmeye devam edebileceği, dolayısıyla önlem almak için geç kalınabileceği uyarısında bulunuyor. FED, bir sonraki toplantısını Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G-20 zirvesinden bir hafta önce, 18 ve 19 Haziran'da yapacak.