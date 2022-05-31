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31 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Mayıs 2022 Salı

31.05.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mayıs deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ile Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasının detayları, bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Denizli, Malatya, Burdur, Osmaniye, Van ve Muğla gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette, 31 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. İşte 31 Mayıs 2022 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

31 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Mayıs 2022 Salı

31 Mayıs deprem mi oldu? sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Denizli, Malatya, Burdur, Osmaniye, Van ve Muğla gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 31 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. 31 Mayıs 2022 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi haberimizde...

31 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.31 05:59:48 35.9300 31.7993 28.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.31 05:56:45 37.8315 29.7152 12.0 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.05.31 05:23:17 38.1577 38.5948 5.4 -.- 2.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.31 04:06:06 37.5813 29.9312 3.9 -.- 3.1 3.2 YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.05.31 03:50:57 37.4177 35.9840 14.6 -.- 2.2 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2022.05.31 03:31:21 38.8450 43.4827 5.7 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.05.31 02:20:59 37.0373 28.4585 10.6 -.- 2.1 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.31 02:06:23 39.0085 27.8352 13.7 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.05.31 02:02:15 39.3210 25.8998 7.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.31 01:48:03 38.6640 31.0377 5.3 -.- 1.0 -.- BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.05.31 01:39:05 37.0980 28.4138 8.7 -.- 1.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.31 01:34:07 37.7965 36.2538 8.4 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.05.31 01:32:07 37.7705 36.2482 7.7 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.05.31 00:13:18 39.2938 29.1902 11.4 -.- 1.9 -.- YENICE-EMET (KUTAHYA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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