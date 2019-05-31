31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü: Sigara içmek nasıl

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, tütün kullanıcılarının yarıya yakını hayatını tütün kullanımı sebebiyle kaybediyor. Her yıl 6 milyon kişi tütün kullanımından dolayı hayatını kaybederken, yaklaşık 900 bin kişi de 'pasif içici' olarak tütünün etkilerine maruz kaldığı için ölüyor.

Ancak bu veriler ortaya çıkmadan önce, yüzyıllar boyunca sigara içmek sağlıklı bir alışkanlık sanılıyordu. Hatta 16. yüzyılda tütün, "kutsal ot" ve "tanrının şifası" olarak adlandırılıyordu.

Bu yaygın inanışa ek olarak, bilim insanları da tütünün faydaları konusunda çalışıyordu. Hollandalı tıp araştırmacısı Giles Everard'a göre tütün öyle faydalıydı ki; kullanımını artarsa, insanlar doktorlara daha az ihtiyaç duyacaktı.

1587'de yazdığı "Panacea [Tütün] ya da Evrensel Tıp, Pipoyla Alınan Tütünün İnanılmaz Yararlarının Keşfi" isimli kitabında şu ifadelere yer vermişti:

"Tütün içmek tüm zehir türlerine ve bulaşıcı hastalıklara karşı harika bir panzehir görevi görüyor."

Profesör Anne Charlton'un Royal Society of Medicine dergisi için yazdığı makaleye göre, tütünün ilaç olarak kullanıldığını ilk fark eden Avrupalı, Cenovalı denizci Christopher Columbus oldu.