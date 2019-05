31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü: Sigara içmek nasıl

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, tütün kullanıcılarının yarıya yakını hayatını tütün kullanımı sebebiyle kaybediyor. Her yıl 6 milyon kişi tütün kullanımından dolayı hayatını kaybederken, yaklaşık 900 bin kişi de 'pasif içici' olarak tütünün etkilerine maruz kaldığı için ölüyor.

Üretimini elektronik sigaraya kaydıran dünyanın en büyük sigara şirketi Philip Morris ve Juuls şirketi, sosyal medyadaki reklam kampanyalarıyla gençleri hedef aldıkları suçlamasıyla ABD'de yargılanıyor.

ABD'de, gençlerin ve çocukların elektronik sigaraya ulaşımını kolaylaştıran satıcılarla ilgili de sert önlemler alındı.

WHO, tütünü "dünyanın bugüne kadar gördüğü toplumsal sağlık tehdidi" olan bir salgın olarak kabul ediyor. Tüm devletlere, reklamların yasaklanması ve sigara vergilerinin artırılması gibi tütün kullanımını engelleyecek politikaları benimsemesi için çağrıda bulunuyor.

WHO'ya göre tütün kullanımı azalıyor. 2000'de insanların yüzde 27'si tütün kullanırken bu oran 2016'da yüzde 20'ye geriledi. Ancak bu düşüş, evrensel düzeyde belirlenen hedef için yeterli değil.

Dünyada 1,1 milyar yetişkin sigara kullanıcısı var. Bunların yüzde 80'i orta ya da düşük gelirli ülkelerde yaşıyor.

