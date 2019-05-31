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31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut: -"Dünya sigara ile hiç tanışmamış olsaydı, dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin vatandaşımız sigara yüzünden hayatını kaybetmiyor olacaktı" -"2008 yılından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın bu alandaki liderliği ve iradesi neticesinde halk sağlığında devrim sayılacak çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik ama bu yasal düzenlemelerin tavizsiz uygulanması, değişen ihtiyaçlara göre geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın hep taze tutulması başarı ve sürdürülebilirlik için hayati önem arz etmektedir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, ,dünyada her yıl 7 milyon,Türkiye'de 100 bin vatandaşın sigara yüzünden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Durgut, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün 1988'ten beri her yıl 31 Mayıs'ı önlenebilir ölüm ve hastalıkların en önde gelen nedeni tütün epidemisine dikkat çekmek, sigara endüstrisinin halk sağlığını tehdit eden taktikleri konusunda farkındalık oluşturmak, sigara salgınıyla mücadele için kanıta dayalı politika ve müdahaleleri savunmak ve gelecek nesilleri bu öldürücü salgından korumak için "Sigarasız Dünya Günü" olarak kutladığını belirtti.

Sigarasız bir dünyanın nasıl olacağını tahayyül etme çağrısında bulunan Durgut, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 700 milyon çocuk, yani dünyadaki çocukların yarısı, öldürücü sigara dumanına maruz kalmayacaktı. Sigara içmediği halde, başkalarının sigara dumanına maruz kalan 700 bin insan ölmeyecekti. Akciğer kanseri nadir görülen bir hastalık olacaktı. Akciğer kanserine bağlı erkek ölümlerinde ülkemiz dünyada birinci sırada olmayacaktı. 1950 yılından itibaren kadınlarda sigara kullanımının yaygınlaşmasını takiben akciğer kanserine bağlı ölümler yüzde 600 oranında artmayacak ve akciğer kanseri kadınlar arasında bir numaralı kanser ölümü sebebi olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Durgut, sigarasız bir dünyada, sadece kanserler değil kalp ve damar hastalıkları ve pek çok ölümcül hastalığa neden olan sigara yüzünden insanların hayatının kararmayacağını kaydetti.

Sadece 5 büyük sigara firmasının kasasına yıllık 35 milyar dolar girdiğini ifade eden Durgut, sigara olmasaydı tütün kullanımı nedeniyle hastalıklar için Türkiye'de 5 milyar liranın harcanmayacağına, sigara devleri yüzünden yaşanan birçok çevre felaketin yaşanmamış olacağına dikkati çekti.

Durgut, şunları kaydetti:

"Dünyada 120’den fazla ülkede, 4 milyon hektardan fazla tarım alanında tütün yetiştirilmektedir. Açlıkla mücadele eden Afrika’daki ülkeler de dahil geri kalmış ülkelerde kuralsızca yapılan tütün tarımı çevre ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Eğer dünya hayal ettiğimiz gibi sigarasız olsaydı, Afrika’da zaten kısıtlı olan toprak ve su kaynakları bu kimyasallarla kirlenmeyecekti. Yaklaşık yarım kilogram tütün tütsülemek için 10 kilogram odun kullanıldığını biliyoruz. Sadece bu yüzden her yıl 200 bin hektar orman yok olmayacaktı. Geri kalmış ülkelerde tütün tarımı yerine normal tarım yapılsaydı, 20 milyon aç insana yetecek kadar gıda üretimi yapılabilecekti. Bugün hala çocuk ve gençler de dahil milyonlarca insan bu öldürücü ürüne bağımlı hale gelmektedir. Çocuk ve gençleri korumak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. maddesi uyarınca anayasal görevimizdir. Belki çok yakın bir gelecekte sigaradan tamamen arınmış bir dünyayı çocuklarımıza armağan etmeyi başaramayabiliriz ama bilimsel temelli politika ve düzenlemelerle onları bu öldürücü salgının etkilerinden koruyabiliriz. 2008 yılından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın bu alandaki liderliği ve iradesi neticesinde halk sağlığında devrim sayılacak çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik ama bu yasal düzenlemelerin tavizsiz uygulanması, değişen ihtiyaçlara göre geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın hep taze tutulması başarı ve sürdürülebilirlik için hayati önem arz etmektedir.”

Durgut, gençlerin sigaradan uzak tutulmasının önemini vurgulayarak, farkındalığın arttırılması ve mevcut yasanın tavizsiz uygulanması için toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet etti.

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