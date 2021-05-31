31 Mayıs son depremler | Bugün (31 Mayıs) deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

31 Mayıs gece 02:22 sularında Erzincan merkezli gerçekleşen bir deprem ise dikkat çekti. Söğütlü/Otlukbeli merkezli açıklanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi. Bunun dışından Kandilli Rasathanesi’nin listelediği depremler arasında dikkat çeken bir fay hareketi kaydedilmedi.
DÜNYADA DEPREMLER
31 Mayıs gece 03:48 sularında Amerika Birleşik Devletleri merkezinden 16 km uzak mesafede bulunan Nevada eyaletinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yaşanılan deprem birçok yerde hissedilirken, can veya mal kaybı kaydedilmedi.
SON DEPREMLER