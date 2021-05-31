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  4. 31 Mayıs son depremler | Bugün (31 Mayıs) deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

31 Mayıs son depremler | Bugün (31 Mayıs) deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

31.05.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege ve Akdeniz kıyılarında uzun bir süredir devam eden depremler halen etkisini sürdürürken, 31 Mayıs günü ülkenin iç kesimlerinde gerçekleşen birçok deprem de kaydedildi. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son depremler listesi göre, sabah saatlerinde merkezi Azerbaycan olarak kaydedilen bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak listelenirken, derinliği 5 km olarak açıklandı.

31 Mayıs son depremler | Bugün (31 Mayıs) deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

31 Mayıs gece 02:22 sularında Erzincan merkezli gerçekleşen bir deprem ise dikkat çekti. Söğütlü/Otlukbeli merkezli açıklanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi. Bunun dışından Kandilli Rasathanesi’nin listelediği depremler arasında dikkat çeken bir fay hareketi kaydedilmedi.

DÜNYADA DEPREMLER
31 Mayıs gece 03:48 sularında Amerika Birleşik Devletleri merkezinden 16 km uzak mesafede bulunan Nevada eyaletinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yaşanılan deprem birçok yerde hissedilirken, can veya mal kaybı kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

kandilli

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