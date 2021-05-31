31 Mayıs son depremler | Bugün (31 Mayıs) deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

31 Mayıs gece 02:22 sularında Erzincan merkezli gerçekleşen bir deprem ise dikkat çekti. Söğütlü/Otlukbeli merkezli açıklanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi. Bunun dışından Kandilli Rasathanesi’nin listelediği depremler arasında dikkat çeken bir fay hareketi kaydedilmedi.

DÜNYADA DEPREMLER

31 Mayıs gece 03:48 sularında Amerika Birleşik Devletleri merkezinden 16 km uzak mesafede bulunan Nevada eyaletinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yaşanılan deprem birçok yerde hissedilirken, can veya mal kaybı kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ





