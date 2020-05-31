31 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun \u00e7ekili\u015finde 500 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiye "255031" numaral\u0131 bilete isabet etti.\n\u00c7ekili\u015fte amorti kazanan rakamlar "0", "4" ve "5" olarak belirlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n bitece\u011fi tarihi a\u00e7\u0131klad\u0131Ekipler su kuyusuna d\u00fc\u015fen k\u00f6pe\u011fi kurtarmak i\u00e7in seferber olduDudakta u\u00e7uk ve g\u00f6\u011f\u00fcs a\u011fr\u0131s\u0131 zat\u00fcrre habercisi olabilir!