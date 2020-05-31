HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 31 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

31 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 22:59 | Son Güncelleme

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

31 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 500 bin liralık büyük ikramiye "255031" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakamlar "0", "4" ve "5" olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladıKoronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber olduEkipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!

En Çok Okunan Haberler

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

İş adamı ormanlık alanda kanlar içinde bulunmuştu! Acı haber

İş adamı ormanlık alanda kanlar içinde bulunmuştu! Acı haber

YouTube kanalında çocuk cinsel istismarı! Harekete geçildi

YouTube kanalında çocuk cinsel istismarı!

Yürürken fark etti! Yol kenarında 3 aylık cenin buldu

Yol kenarında 3 aylık cenin buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.