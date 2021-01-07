31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?

Trafikte her biri birbirinden farklı olan pek çok araç plakasıyla karşılaşırız ve bu plakaların büyük bir kısmı bulunduğumuz ilin plaka koduyla başlar. Bazen de karşımıza çıkan araç plakaları hangi ile ait olduğunu bilmediğimiz bir plaka koduna sahip olur. Bu durumda hem farklı bir plaka kodu görmenin şaşkınlığını yaşarız hem de gördüğümüz plakanın hangi ile ait olabileceğini düşünürüz. Böylece aklımızda pek çok soru işareti belirir. 31 plakası hangi ile aittir? Hangi şehirdeki araçların plakası 31 plaka koduyla başlar?
31 il plaka kodu, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Hatay ilimize kayıtlıdır. Hatay'da Altınözü, Antakya (Merkez), Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı isimlerine sahip 15 ilçe bulunur. Bu ilçelerin tümüne kayıtlı plakalar 31 plaka imi ile başlar. Hatay il sınırları içerisinde yer alan Antakya (Merkez), Belen, Erzin, Reyhanlı, Sahil, Altınözü, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Hassa ve Dörtyol ilçelerinin plaka kodu harf grupları şu şekildedir:
31 Özel 001 – 100
31 AC / AZ 001 – 999
31 D 0001 – 9999
31 DA / DZ 001 – 999
31 E 0001 – 9999
31 EA / EZ 001 – 999
31 FA / FZ 001 – 999
31 G 0001 – 2999
31 B 0001 – 9999
31 J 8500 – 8999
31 M 8500 – 8999
31 S 8501 – 9000
31 T 8500 – 8999
31 Özel 151 – 200
31 J 3000 – 3499
31 M 3000 – 3499
31 T 3000 – 3499
31 YA / YZ 001 – 999
31 G 3000 – 3999
31 M 8000 – 8499
31 RA / RZ 001 – 999
31 T 8000 – 8499
31 Özel 201 – 300
31 G 4000 – 4999
31 KA / KZ 001 – 999
31 LA / LZ 001 – 999
31 M 4000 – 4999
31 S 4000 – 4999
31 T 4000 – 4999
31 TA / TZ 001 – 999
31 UA / UZ 001 – 999
31 Özel 301 – 350
31 G 5000 – 5999
31 M 5000 – 5999
31 T 5000 – 5999
31 ZA / ZZ 001 – 999
31 Özel 351 – 400
31 G 6000 – 6999
31 M 6000 – 6999
31 NA / NZ 001 – 999
31 S 6000 – 6999
31 T 6000 – 6999
31 Özel 501 – 550
31 G 9000 – 9999
31 M 9000 – 9999
31 S 9001 – 9999
31 SA / SZ 001 – 999
31 T 9000 – 9999
31 Özel 101 – 150
31 H 0001 – 9999
31 M 2500 – 2999
31 S 2501 – 3000
31 T 2500 – 2999
31 Özel 601 – 651
31 M 3500 – 3999
31 S 3501 – 3650
31 T 3500 – 3999
31 U 0001 – 9999
31 Özel 401 – 450
31 M 7000 – 7999
31 PA / PZ 001 – 999
31 S 7000 – 7999
31 T 7000 – 7999
31 VA / VZ 001 – 999
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