31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?

Trafikte her biri birbirinden farklı olan pek çok araç plakasıyla karşılaşırız ve bu plakaların büyük bir kısmı bulunduğumuz ilin plaka koduyla başlar. Bazen de karşımıza çıkan araç plakaları hangi ile ait olduğunu bilmediğimiz bir plaka koduna sahip olur. Bu durumda hem farklı bir plaka kodu görmenin şaşkınlığını yaşarız hem de gördüğümüz plakanın hangi ile ait olabileceğini düşünürüz. Böylece aklımızda pek çok soru işareti belirir. 31 plakası hangi ile aittir? Hangi şehirdeki araçların plakası 31 plaka koduyla başlar?

31 Nerenin Plaka Kodu?

31 il plaka kodu, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Hatay ilimize kayıtlıdır. Hatay'da Altınözü, Antakya (Merkez), Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı isimlerine sahip 15 ilçe bulunur. Bu ilçelerin tümüne kayıtlı plakalar 31 plaka imi ile başlar. Hatay il sınırları içerisinde yer alan Antakya (Merkez), Belen, Erzin, Reyhanlı, Sahil, Altınözü, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Hassa ve Dörtyol ilçelerinin plaka kodu harf grupları şu şekildedir: