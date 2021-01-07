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31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?

07.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?

Onlarca il ve yüzlerce ilçeye sahip ülkemizdeki plakalar, kayıtlı oldukları il ve ilçeye dair çeşitli ipuçları taşır. Örneğin plakaların başında yer alan sayı plakanın kayıtlı olduğu ili, bu sayının ardından gelen harfler ise plakanın bağlı olduğu ilçeyi gösterir. Bu yüzden ülkemizdeki plakalarda 81 farklı plaka kodu ve çeşitli harf kombinasyonları vardır. Peki 31 nerenin plakasıdır?

Trafikte her biri birbirinden farklı olan pek çok araç plakasıyla karşılaşırız ve bu plakaların büyük bir kısmı bulunduğumuz ilin plaka koduyla başlar. Bazen de karşımıza çıkan araç plakaları hangi ile ait olduğunu bilmediğimiz bir plaka koduna sahip olur. Bu durumda hem farklı bir plaka kodu görmenin şaşkınlığını yaşarız hem de gördüğümüz plakanın hangi ile ait olabileceğini düşünürüz. Böylece aklımızda pek çok soru işareti belirir. 31 plakası hangi ile aittir? Hangi şehirdeki araçların plakası 31 plaka koduyla başlar?

31 Nerenin Plaka Kodu?

31 il plaka kodu, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Hatay ilimize kayıtlıdır. Hatay'da Altınözü, Antakya (Merkez), Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı isimlerine sahip 15 ilçe bulunur. Bu ilçelerin tümüne kayıtlı plakalar 31 plaka imi ile başlar. Hatay il sınırları içerisinde yer alan Antakya (Merkez), Belen, Erzin, Reyhanlı, Sahil, Altınözü, Kırıkhan, Samandağ, Yayladağı, Hassa ve Dörtyol ilçelerinin plaka kodu harf grupları şu şekildedir:

Hatay Merkez/Antakya İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 Özel 001 – 100
31 AC / AZ 001 – 999
31 D 0001 – 9999
31 DA / DZ 001 – 999
31 E 0001 – 9999
31 EA / EZ 001 – 999
31 FA / FZ 001 – 999
31 G 0001 – 2999

Belen İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 B 0001 – 9999
31 J 8500 – 8999
31 M 8500 – 8999
31 S 8501 – 9000
31 T 8500 – 8999

Erzin İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 Özel 151 – 200
31 J 3000 – 3499
31 M 3000 – 3499
31 T 3000 – 3499
31 YA / YZ 001 – 999

Reyhanlı İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 G 3000 – 3999
31 M 8000 – 8499
31 RA / RZ 001 – 999
31 T 8000 – 8499

İskenderun İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 Özel 201 – 300
31 G 4000 – 4999
31 KA / KZ 001 – 999
31 LA / LZ 001 – 999
31 M 4000 – 4999
31 S 4000 – 4999
31 T 4000 – 4999
31 TA / TZ 001 – 999
31 UA / UZ 001 – 999

Altınözü İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 Özel 301 – 350
31 G 5000 – 5999
31 M 5000 – 5999
31 T 5000 – 5999
31 ZA / ZZ 001 – 999

Kırıkhan İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 Özel 351 – 400
31 G 6000 – 6999
31 M 6000 – 6999
31 NA / NZ 001 – 999
31 S 6000 – 6999
31 T 6000 – 6999

Samandağ İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 Özel 501 – 550
31 G 9000 – 9999
31 M 9000 – 9999
31 S 9001 – 9999
31 SA / SZ 001 – 999
31 T 9000 – 9999

Yayladağı İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 Özel 101 – 150
31 H 0001 – 9999
31 M 2500 – 2999
31 S 2501 – 3000
31 T 2500 – 2999

Hassa İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 Özel 601 – 651
31 M 3500 – 3999
31 S 3501 – 3650
31 T 3500 – 3999
31 U 0001 – 9999

Dörtyol İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

31 Özel 401 – 450
31 M 7000 – 7999
31 PA / PZ 001 – 999
31 S 7000 – 7999
31 T 7000 – 7999
31 VA / VZ 001 – 999

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