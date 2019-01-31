31 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, istihbarat örgütleri başkanlarının Senato İstihbarat Komisyonu'nda düzenlenen yıllık güvenlik oturumunda verdikleri ifadelerin Başkan Trump'ı öfkelendirdiğini yazıyor. Gazete, Amerika'nın istihbarat kadrosunun başındaki Dan Coats, Christopher Wray ve Gina Haspel'ın Trump'ın duymak istemediği bazı gerçekleri dile getirdiği, bunun da Trump'ın hoşuna gitmediği yorumunda bulunuyor. İstihbarat örgütlerinin liderleri, oturumda, hala küresel bir tehdit olmakla birlikte İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlayan uluslararası nükleer anlaşmanın şartlarına uyduğunu söylemişti. Trump ise Twitter mesajında ”Konu İran tehlikesi olunca istihbaratın son derece pasif ve saf olduğu görülüyor. Hatalılar! Roket denemesi yapıyorlar. İran ekonomisi çöküyor, bu da İran'ı zapteden tek şey. Dikkatli ol İran,” ifadelerini kullandı. Trump'ın mesajında ”İstihbaratçılar belki de okula geri dönmeli” şeklinde bir ifade de yer aldı. Gazete, Trump'ın istihbarat raporlarının doğruluğunu ilk kez sorgulamadığını, seçim kampanyası ve başkanlığı devralma sürecinde de Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili bulguların yanlış olduğunu söylemişti. Gazetenin görüş aldığı bir yetkili, Trump'ın saldırgan tavrının istihbarat dairelerinin vardığı sonuçlardan çok kamuoyunun tarafsız veri paylaşımında bulunan istihbarata olan güvenini sarsmakla ilgili olduğunu kaydetti.

New York Times ise Venezuela'daki son durumu değerlendiriyor. Gazete, muhalif Juan Guiado'nun kendini devlet başkanı ilan etmesi, Amerika'nın petrole yönelik ağır yaptırımları ve artan sokak protestoları nedeniyle devlet başkanlığının en zor günlerini yaşayan Nicolas Maduro'nun karşıtlarını bastırmak için harekete geçtiğini yazıyor. Habere göre muhalifleri bastırmak için düzenlenen operasyonlar, Maduro destekçilerinin bile tepkisini çekmeye başladı. Yoksul gecekondu mahallelerine yönelik baskınlar, Maduro'nun kurduğu ulusal polis birimi tarafından düzenlendi. Gazete, Venezuela silahlı kuvvetlerinin Maduro'ya bağlı olduklarını açıklamalarına rağmen geçmiş ayaklanmalara verilen tepkiyle kıyaslandığında ordu içindeki sadakatin sorgulanmaya başladığı yorumunda bulunuyor. Örneğin Ulusal Muhafız birimleri, iki yıl önceki gösterileri ağır operasyonlarla bastırmış, protestocular askeri mahkemelerde yargılanmıştı. Özel Eylem Güçleri olarak adlandırılan birimler, geçmişte Maduro'yu destekleyen ancak şimdi Maduro'ya karşı tavır alan yoksul mahallelere yönlendiriliyor. İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre bu mahallelere özellikle gece düzenlenen baskınlarda en az 40 kişi öldürüldü. İnsan hakları savunucuları, silahlı çeteleri saf dışı bırakmak ya da rehineleri kurtarmak için oluşturulan bu gibi birimlerin sokak protestolarını bastırmada kullanılmasının katliama yol açabileceği uyarısında bulunuyor. 2017'de kurulan ve yaklaşık bin 500 polisten oluştuğu sanılan özel birim hakkında bilinenlerse çok az. Tanınmamak için yüz maskesi takan siyah üniformalı, ağır silahlı ve zırhlı polisler, başkent Caracas sokaklarında devriye geziyor.