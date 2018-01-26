31 Ocak Aslan burcunda tam ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri

Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su 31 Ocak Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının burçlar üzerindeki etkilerini yazdı.

KOÇ

Sevgili Koçlar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, kendimizi en güçlü şekilde ifade etme arzumuzu işaret ediyor. Bugüne dek, dostlarımız, toplumun bizden beklentileri, eşin dostun, ihtiyaçları derken, kendimizi ihmal etmişiz. Sosyal dünyada insanlarla bağlantılar kurmuşuz, onlarla bir arada olmuşuz. Bundan fayda görmüşüz veya görmemişiz. Artık bunların önemi bir yere kadar. Şimdi kendi ihtiyaçlarımız, kendi yaşamak istediklerimiz kıymetli hale geliyor. Bu tutulmanın görünümleri, aşk hayatımız, çocuklarımızla ilgili konular, yaratıcı becerilerimiz, hobilerimize ayrılan zamanı ve önemi gösteriyor. Tabii ki toplumdan uzaklaşmayacağız. Ancak kendimizi de önemseyeceğiz. Belki bu halimiz, birileri tarafından tuhaf bulanacak, gerginlik yaratacak. Fakat böyle yapmazsak, kendimizle çarpışacağız, gelişemeyeceğiz ve mutsuz olacağız. Kendinizi düşünmeniz bencillik değil, bilakis çok daha verimli, çok daha etkili projeler, güçlü dostluklar, başarılı işler çıkarmamız için farkındalık kazanmak halidir. Bundan memnun olmayan insanlar varsa, asıl onlar bencillik yapıyordur.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 arasında Merkür-Kova burcunda seyrini sürdürecek. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, yeni tanışacağınız insanlarla kurulan olumlu paylaşımlar özellikle internet dünyasındaki etkinliğiniz yükselecek. Fikirleriniz, sohbetiniz, yazma ve konuşma yeteneğiniz, zekanız, insanların sizden etkilenmesini sağlayacaktır. Bu geçiş, kendinizi geliştirmenin yanı sıra, iletişimde bulunmak, grup faaliyetleri, öğretmek, öğrenmek, gözlemde bulunmak, problemli konuları çabucak çözüme kavuşturmak kısaca iş bitiriciliğin işaretçisidir. Başkalarının yarar görebileceği gönüllü çalışmalar, ekip kurmak veya bir ekip içinde liderlik için yarışmak açısından da önem taşır.

BOĞA

Sevgili Boğalar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, iş hayatı ve aile yaşamı arasındaki dengenin kurulması adına önem taşıyor. Ancak bu, sadece iş hayatında birilerinin bizden beklentilerini karşılamak anlamı taşımıyor. Bizim de ilgilenmemiz gereken insanlar var. Sözgelimi ailemiz. Bir başka önemli konu, işimizin bize sağladığı imkanlar, şartlar ne ölçüde kuvvetli. Buna bakacağız. Biz eğer hakkımızı alamıyorsak, koşullar zorlayıcı ve nefes aldırmıyorsa, tatmin olamıyorsak, şapkamızı önümüze koyup, başka yollar, işler arayacağız. Kendi çıkarlarımızı düşünmek ve geleceğimizi sağlam temel üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Nerede ekmek, biz oradayız. Nerede bizi rahat ettiren koşullar var, ona bakacağız. Bu Tutulma, biraz baskı yaratsa da, kendimizin, hedefimizin, yapmak istediklerimizin farkına varmamızda gayet olumludur. Bu Tutulma, yeni projelerin, yeniliklerin işaretçisi olabilir. Daha iyi şartlarda yaşamak adına evimiz, ailemiz, işimizle ilgili atılacak adımların göstergesi olabilir.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında etkili Merkür-Kova burcu geçişi, iş hayatında bilginizi tecrübenizi yenilikçi tarzda ve yaratıcı şekilde ortaya koymanız gerektiğini gösterir. Zekanız, iletişim beceriniz, gruplar içindeki etkinliğiniz, dış dünya ile güçlü temasınız ilerlemenizde yararlıdır. Mali konularda kazandırıcı işlere yönelmeyi sağlayıcıdır. Bir proje veya bir etkinlik yoluyla para akışını simgelediği gibi, işsizlik sorunumuzun çözülmesi sonucu bir akışın sağlanması yönünde de etkilidir.

İKİZLER

Sevgili İkizler, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, eğitim ve iş tercihlerimizi, yakınlarımızla ilişkimizi, kişisel gelişim ve inancımızı test edicidir. Buradan olumsuz bir sonuç çıkarılmasın. Biz bu Tutulmada kendi görüşümüzü de öne süreceğiz. Birileri veya toplumun bize empoze ettiği inanç sistemleri, öğretilmişler yerine kendimizi geliştirmeyi tercih edeceğiz. Dışarıyla aramızdaki görüş farklılıklarını sorgulayacağız. Neye inanıyoruz, neleri kabule zorlanıyoruz. Bizden istenen ne, biz ne talep ediyoruz. Bu ikisi arasındaki dengeyi kurmak gerekiyor. Çünkü dayatılan yanlış olduğu gibi, başkalarının izinden giderek sürüye kurban da olabiliriz. Tabii ki ilişkilerimizi bozmayacağız, dünyayı takip edeceğiz, araştıracağız, gelişimi önemseyeceğiz. Eğer içimize siniyorsa anlaşacağız, sinmiyorsa kabul etmeyeceğiz. Karar verirken, biz ne düşüyoruz, ne istiyoruz bunu da önemseyeceğiz. Bu bir projenin bize uymayan şartları nedeniyle reddedilmesi veya üzerinde konuşularak uygun hale getirilmesi mümkündür. Eğitim ve işle ilgili yeni bir karar olabilir. Kardeşlerimizle ilişkimizi yeniden dizayn edebilir. Uzaklarda aradığımızı yakınımızda bulmamızı sağlayabilir. Yeni bir perspektif kazandırabilir. Kendimize olan güvenimizi yükseltebilir. Birileri karşı çıkabilir veya bir çekişme yaşanabilir. Ancak sonunda en doğru tercihte bulunulur.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Kova burcu geçişi, hem bilgimizi ifade etme, hem yenilikleri yerinde inceleme, hayatın anlamını ve hedefimizi gözden geçirerek aktif şekilde iletişimde bulunmamızı sağlayıcıdır. Sürpriz tanışmaları da işaret eder. Açık ve geniş bakış açımız, bilgimiz, konuşmamız, yazılarımız, öğreticiliğimiz insanlar üzerinde etkili olmamızda yardımcıdır. Merkür-Kova burcu geçişi, eğitimden iş hayatına kadar geniş bir alanda bilgimizi ölçmemizi, daha başarılı olmak için yenilikçi düşünmemizi, entelektüel yanlarımızı öne sürmemizi sağlıyor. İşlerimizi hızlı bir şekilde bitirmemizde de yardımcıdır. Teknolojik gelişmeler, sergiler, insanlarla kaynaşma, elimizdeki ürünü ticari anlamda tanıtma, mesleğimizle ilgili kendimizi geliştirme veya başkalarına yardımcı olma yönünde kıymetlidir.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, finansal kazancımız ve diğerleriyle paylaştığımız, bizim ihtiyaçlarımız, başkalarının bizden beklentileri arasındaki dengeyi kurmanın, düzenlemenin ve gözden geçirmenin işaretçisidir. Başkalarına endeksli yaşıyorsak, şimdi kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Başkalarına yardımcı oluyorsak, şimdi bizim de kendimizi düşünmemiz şart. Sürekli kredi çekerek, borçlanarak hayatımızı sürdürüyorsak, şimdi kazancımıza göre paramızı idare etmeyi öğreneceğiz. Eş veya iş ortaklığında sorunlarımız varsa, bir taraf sürekli özgürce karar veriyor, bizi hiçe sayıyorsa, bu ortaklığın zarar-yarar hesabını yapacağız. Bir ilişkide partnerimiz parasal konularda üstümüzde baskı kuruyorsa, ortaklaşa paylaşımda sorunlar varsa, bunu düzeltmemiz gerektiğini anlayacağız. Miras, hisseli para, hukukla ilgili konularda hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Ancak bizim de bu Tutulmada kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Çok mu rahatız, sürekli birilerine ihtiyaç mı duyuyoruz, paramızın hesabını bilmiyor, yan gelip yatıyorsak, şimdi aklımıza başımıza toplayıp kendimize bir çeki düzen vereceğiz. Görünen o ki, hem kendi adımıza hem de başkalarıyla her türlü alışverişimizi düzenlememiz, her iki açıdan rahat ve güvende olmamız için şart gözüküyor.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda ilerleyecek. Eşimiz, iş ortağımız, mali durumumuzla yakından ilgilenmemizde yarar var. Psikolojik olarak birilerine ihtiyaç duymak, kredi veya hukukla alakalı meselelerle uğraşmak ve bunlarla ilgili verileri gözden geçirmek zorundayız. Endişeli olabiliriz. Ancak burada önemli olan çözümcü düşünmektir. Böylece huzursuz olmayız.

ASLAN

Sevgili Aslanlar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, kendi öz kimliğinizi kabul ettirme, kişisel kararlarınızı kendinize göre alma ve ihtiyaçlarınızı elde etme arzunuzun işaretçisidir. Bu ilişki konularında da önem taşıyor. Sadece kendine göre düşünen, özgürce karar veren, keseri kendinden yana yontan bir kişiye tahammül etmeyiz. Böyle bir durumda kendimizi merkeze koyarak bir tavır belirleriz. Tabii ki olumlu, paylaşıma dönük bir ilişki ise, taraflar olarak bunu sürdürürüz. Bekar bir Aslan bu tutulmada, tercihlerini kendine göre yapacaktır. Yılların ona kattığı tecrübeyi unutmadan karar verecektir. Bu tutulmada önemli olan, ilişkinin niteliğidir. Biraz önce belirttiğim gibi karşılıklı sevgi, saygı, güven sorgulamasında Aslanlar asla taviz vermeyecekler. Bu tutulmanın görünümleri, sizin kendi ilkelerinizi, hayata bakış açınızı, kendinize verdiğiniz önemin göstergesi olduğundan, fiziki anlamda da değişiklik mümkündür. Farklı bir imaj, çekici bir görünüm, başkalarını etkileme isteğiniz yükselir. Eğer siz, ilişkinizde yanlış bir tutum içindeyseniz, bu durumda kendinize bir ayna tutulacağını biliniz. Sorgulanırsınız, yanlışlar söylenir, düzeltmeniz beklenir. Eğer bir çift olarak sevgi birliğiniz kuvvetliyse, hiçbir sorun çıkmayacaktır.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda ilerleyecek. İlişkilerde iletişimin, karşılıklı fikir paylaşımının, konuşmanın, birbirinizle bilginizi bölüşmenin, endişeli, huzursuz, tutarsız şekilde hareket etmemenin önemli olduğunu söylemeliyim. Partneriniz ne söylüyor, birbirinizi dinliyor musunuz, anlaşıyor musunuz? Bunların tümü çok önemlidir. Kazanç anlamında eşimiz, iş ortağımız veya birileriyle olan ilişkimize önem vereceğiz. Merkür, bilgilenmenin işaretçisidir. Buna göre finansal konularda işi şansa bırakmayalım. Başkaları ne düşünüyor, nasıl bir yol öneriyor, piyasanın durumuna göre yeni bir yön belirlemeye çalışalım. Eğer birilerine mali yönde ihtiyacımız varsa, gergin konuşmamak, ortaklaşa düşünmeye çalışmak yararlı olur. İlişkilerde farklı hedefler olup olmadığı ele alınmalıdır.

BAŞAK

Sevgili Başaklar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, fiziki ve ruhsal olarak kendinize bir bakmanız, hayatınızı yeniden gözden geçirmeniz, dostunuzu düşmanınızı iyi ayırt etmeniz gerekecektir. Zaten tutulma etkisiyle bunları anlamaya, algılamaya başlarsınız. Günlük hayatın içinde kimimiz çalışıyor, kimimiz evde yaşıyor, bazılarımız farklı uğraşılarda bulunuyoruz. Çok çalışıp kendini ihmal edenler şimdi sağlıklı yaşamak için gelen uyarılara önem verecekler. Bu kadar kendini feda edercesine değil, kendine de zaman ayırmasını bilecekler. Buna göre düzenlemede bulunacaklar. Beslenmesine dikkat etmeyenler, şimdi uygun bir sağlık programıyla yenilenecek, tazelenecekler. Bunları yapmadıkları takdirde şikayetler bitmeyecek. İş şartları zorlu, sosyal güvencesi olmadan çalışanlar, şimdi haklarını gözetecekler. Bu kadar iyi niyetli çalışıp, suistimal edildiklerini düşünenler, dostun düşmanın kim olduğunu anlayacaklar. Eğer biz tembellik yapıyor, ihmalkar yaşıyorsak, şimdi daha düzenli, planlı hareket edeceğiz. Gereksiz zaman kayıplarının önüne geçilecek. Bu tutulma önemli bir proje çalışmasının, yeni bir teklifin, henüz gizli kalması gereken bir planlamanın işaretçisidir. Şartlara göre en doğru karar verilir.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda seyrini sürdürecek ve sizler çalışma hayatınızda bilginin önemini, yenilikçi düşünmenin, teknolojiden yararlanmanın, grup çalışmalarının, projelere eğilmenin, işinizle ilgili kendinizi geliştirmenin ne kadar gerekli olduğunu görebilirsiniz. Konuşmak, kısaca iletişim bir hayli yararlıdır. Bildiklerinizi başkalarına aktarmak, daha fazla öğrenmek, aklımızı kullanmak işimizde gelişmemizi sağlayacaktır.

TERAZİ

Sevgili Teraziler, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, kendinizi bir grup, proje, yenilik içinde bulmanızı ve buna göre hayatınızı düzenlemenizi işaret ediyor. Hobi olarak sürdürdüğünüz çalışmanızdan para kazanabilirsiniz. Güven duygunuz yükselecektir. Bu sayede ben buradayım diyebilecek güce kavuşacaksınız. Dışarıyla temas etmeli, gruplar içinde yer almalı, kendi yaptığınız işten kendi paranızı kazanmalısınız. Kimi Teraziler uzun zamandır çocuklarıyla ilgilendiler veya anne babalığı tercih ederek çekirdek aileleriyle bir yaşam kurdular. Ancak bu Tutulma sizi şimdi başkalarıyla temasa hazırlıyor. Sizin liderliğinize, tecrübenize, plan ve projelerdeki üstün gücünüze ihtiyaç var. İleriye dönük düşünmelisiniz. Kısa vadeli, gelir geçer işler yerine, uzun soluklu yaratıcı becerilerinizi sergileyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Riskli işlere yönelmek yerine, sağlam ve tutarlı olanı tercih etmelisiniz. Zaten gelişmeler her iki yönüyle ele aldığımızda hem sosyal yaşamınızı sürdürmenizi hem de bahsettiğim projeler içinde yer almanızı sağlayacaktır. Önemli olan sizin bu sese kulak verip vermeyeceğinizdir. O sizin doğum haritanızdaki işaretlere göre anlam bulacaktır.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda geçişini sürdürecek. Yeni biriyle tanışmanın işaretçisi olabilir. Devam eden ilişkiniz varsa, partnerinizle düşüncelerinizi paylaşmanız anlamına gelir. Bu geçişte birbirinizi dinlemek, bir mesele veya hayatın genelinde fikirlerinizi öğrenmek kıymetlidir. Arkadaşlıklar ve arkadaşça yaklaşımlar, etkinlikler, internette oyun oynamak, yeni insanlarla tanışmak bu geçişin keyifli yanlarıdır.

AKREP

Sevgili Akrepler, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, sizi kariyer hayatınızla ilgili konulara yönlendiren, bu alanda değişimi gerçekleştiren, iş-ev arasındaki yaşamı dengeye oturtmanızı sağlayan kadersel bir işarettir. Bugünlerde bir ev değişikliği, aileyi ilgilendiren bir gelişme yaşanabilir. Sözgelimi uzun zamandır anne-babanızla yaşıyorsanız şimdi iş hayatının içinde yer alırsınız. Farklı bir nedenle çalışmıyor veya evde yaşamanızı sürdürüyorsanız, şimdi ister istemez iş hayatına yönelecek, becerilerinizi orada göstereceksiniz. Bir boşanma veya bir evlilik sizi tekrar kariyer merdivenlerini tırmanmaya, canla başla çalışmaya yöneltebilir. Belki siz ofis veya grup faaliyetlerinde bulunan, kendinize göre çabalayan kişiydiniz. Şimdi belli şartlar, düzen, disiplin içinde çalışmaya yönelebilirsiniz. Ailenize bakmak zorunda veya evinizi geçindirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu durum sizi, iş aramaya, girişimde bulunmaya yöneltebilir. Bunlar olumsuz olarak görülmesin. Tutulmanın görünümleri, gelişim yolunuzun kendinize güvenmek ve kendinizi göstermekten geçtiğini söylüyor. Şartlardaki değişimler, sizi buna doğru yöneltiyor. Bunu görmezden gelemezsiniz.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda ilerleyecek. Aile içi ilişkilerimizde ister eş ister büyüklerimizle yaşıyor olalım, arkadaşlık etmek, yoldaş olmak önemlidir. Çocuğunuzun, eşinizin, büyüklerinizin, dost bildiklerinizin sorunlarını birlikte aşabilmek, çözüm bulmak önemlidir. Birbirimizle konuşmalıyız. İçimizdekileri paylaşmalıyız ve bundan da pişman olmamalıyız. Bu geçiş, mali konuların ev içinde, aile ile görüşülmesi yönünde etkili olduğu gibi, taşınma, kira artışı, ev satın alımı, yatırım, ofis çalışmaları, eğitim giderleri gibi konularda da önem taşıyacak. Hesabı bilmek, harcamalara da dikkat etmek lazımdır, ailemize destek olabiliriz. Evimizin ihtiyaçlarını temin edebiliriz. Parasal konularda sorumluluk bilinciyle hareket ederiz.

YAY

Sevgili Yaylar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, kişisel gelişim rotanızı, farklı ülkeler görmeye, yeni yerler keşfetmeye ve becerilerinizi sergilemeye yöneltiyor. Bu gerçekten olumlu bir değişim. Evet belki bir çoğunuz aynı ortamda çalışıyor, çaba gösteriyor ve yaşamınızı sürdürüyordunuz. Değişmek, farklı bir şeyler yapmak sizi düşündürüyordu. Ancak şimdi ister istemez, bu yeniliklere gönüllü olacaksınız. Kimileri yüksek okula başlayacak, başka bir şehre veya ülkeye giderek orada eğitimini sürdürecek. Bazıları, gelen yeni bir projeyle yurtdışına gidip gelecek, oralarda ekmeğini arayacak. Öyle gelişmeler yaşanır ki, bir tesadüf eseri tanıştığınız birisiyle yakınlaşırsınız, aşık olursunuz ve evlenirsiniz. Kimi Yaylar, uzun zamandır başkaları için çaba saffetmiş, kardeşine, eşine dostuna destek olmuş, kendi için bir şey yapamamıştır. İşte şimdi kadersel bir lütuf sayesinde arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz hayata adım atarsınız. Bu değişimlere kayıtsız kalamayız. Önemli olan kendinize güvenmeniz ve başkalarına önderlik etmenizdir. Bundan korkmayınız.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda ilerleyecek. Çevremizle bağlantımız artacak. Arkadaşlıklar kuracağız. İletişimde bulunmaktan, bir araya gelmekten hoşlanacağız. Yeni biriyle tanışabiliriz. Bu kişiyle sık sık bir araya gelebiliriz. Bu geçiş, iş hayatımızla ilgili konularda da etkilidir. Daha fazla bilgi edinmemizi, kendimizi geliştirmemizi, zihnimizi kariyer hayatımıza odaklamamızı, görüşmelerde bulunarak çevremizi genişletmemizi sağlar. Anlaşmak, konuşmak, yakın çevremizde bulunan bir kişiyle ortaklaşa bir işe girişmek, zekamızı en üst düzeyde kullanmak, yeni bir çevreye dahil olmak açısından da ben gayet olumlu buluyorum.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, maddi kazancınızı arttırıcı, size destek verici kişi ve değişimlerin işaretçisidir. Çalışma hayatında olanlar yeni gelişmeler, fırsatlar sayesinde, farklı projelere yönelerek gelirlerini arttırabilirler. Ancak bir şeye dikkat etmek lazım. Siz eğer gücünüzü aşan borçlara, yanlış yatırımlara, harcamalara meyilli kişiyseniz, şimdi daha dikkatli olmanız gerekir. Çünkü başkalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunu istemiyorsanız, bu Tutulmada lütfen bütçenize göre hareket ediniz. Bu Tutulmada birçok olasılık var. Herkesin yaşamı, doğum haritasındaki etkilere şekillenecek. Ben bunlardan söz ediyorum. Kimi Oğlaklar için yukarıda saydıklarım geçerlidir kimileri için, bir mirastan yararlanmak için mücadele verilebilir. Öyle bir gelişme olur ki, siz yeni bir iş ortaklığı, evlilik, hukuk veya başka yolla paraya kavuşursunuz. Hani deriz ya, iyilik yap, karşılığını Yaradan verir diye. İşte bu tutulmada, yıllarca çabalayıp, iyi niyetle emek sarf eden kişiye bir lütuf ulaşabilir. Buna şaşırmayınız.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında etkili Merkür-Kova geçişinde, kazanç elde etme yönünde arkadaş çevreniz, hizmette bulunduğunuz kişiler, günü birlik işler, internet, yazışmalar, bilgi paylaşımları hayli etkilidir. Hangi konuda tecrübemiz varsa, başkalarına eğitmenlik yapabiliriz, yol gösterebiliriz, aktif bir şekilde yönlendirebiliriz. Ancak geleni bereketiyle karşılamayı, olmayan bir işi de hayrımıza bilmeyi unutmayalım. Dostumuzu düşmanımızı bilelim.

KOVA

Sevgili Kovalar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, ilişkinize netlik kazandıran, yepyeni bir kararla ciddi bir ilişkiye başlamanızı sağlayan kadersel bir gelişmedir. Bazen de uzun süredir sorunlu olan bir ilişkiye bitirmenin işaretçisidir. Çünkü ortaklaşa yaşam zorlaşmış, ilişkide denge bozulmuş, sevgi-saygı-güven sona ermiştir. Bu Tutulma bu sancılı beraberliğe son verir. Bu sizin için yepyeni bir sayfanın hayatınızdaki açılışı olur. Şunu diyebiliriz ki, bu Tutulma sizin tüm ilginizi kendiniz kadar bir başkasına odaklamanızdır. İster istemez ilginiz bir başkasına yönelir. O kişi, size ayna tutar ve sizi geliştirir. Zararlı veren, açıkça size düşmanlık eden bir kişiyle olan bağınızı koparmanızda bu tutulma etkili olur. İş ortaklıklarına girmenizde, bundan böyle bir başkasıyla yolunuzu çizmenizde ışık olabilir. Pazarlıklar, anlaşma ve sözleşmeler bu zamanda etkilidir. Mahkeme veya her türlü davada, hakkınızı korumak için mücadele edersiniz. Sıradan yaşamınız bir partnerle tanışarak farklı bir şekil alabilir. Başkalarına önderlik edersiniz. Sizin tecrübeniz diğerlerine örnek olur.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyecek Merkür, aşk hayatımızda iletişimin öncüsü, insanları etkilemede gücümüzün doruk noktasında olduğunu gösteriyor. Sözlerimizle nasıl da arkadaş canlısı olduğumuzu göstereceğiz. Görüş yapımız, ileri düşünce tarzımız, modern yaşam biçimimiz, kültürel etkinliğimiz bizi diğerlerinden farklı kılıyor. İlişkimizde her şey karşılıklı anlaşmaya dayalı olacak. Kafa dengi arkadaşlığa, beraberliğe önem vereceğiz. Anlaşılmaz, huysuz, dediğim dedik kişilerden hoşlanmayacağız. Bu geçişte, parasal krizlerimizi aşabilmek amaçlı düşüneceğiz. Kimlerden ne gibi destekler görebiliriz, nasıl para kazanabiliriz bunları daha dikkatli şekilde gözden geçireceğiz. Kısaca yenilenmek arzumuz, rahat yaşama isteğimiz yüksek olacak.

BALIK

Sevgili Balıklar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, iş ortamındaki şartların değişmesi sonucu yeniden bir şeyleri organize etmeniz, güveninizi kazanmanız ve ona göre ilerlemeniz yönünde etkilidir. Evet belki türlü haksızlıklar, zorlu işler, düşmanlıklar sizi yordu ve hayata güveniniz azaldı. Sanki bıraktınız kadere kendinizi, ne olursa olsun dediniz ve küstünüz çoğu insana. Kim bilir belki de, bir proje önünüze geldi, çalıştınız, çabaladınız ve şimdi bunu yürürlüğe koymak istiyorsunuz. İşte size bu Tutulma böylesi bir kuvvet sunuyor. Kendinize güveniniz ve onu hayata geçiriniz. Kimi Balıklar, sağlık problemleri yüzünden verimli çalışamıyor, ruhsal ve bedensel anlamda zorlanıyorlardı. Şimdi bu tutulma yeni ve alternatif yöntemler denenerek şifa bulmanızı sağlayacak. Belki de hiç farkında olmadığınız bir probleminiz, bir şekilde ortaya çıkarak sizi daha büyük bir sıkıntıdan kurtaracak. Bir başka olasılık, bir haksızlık yüzünden veya yanlış insanlar nedeniyle izole bir hayat yaşıyordunuz. Şimdi yeteneğinizi, tecrübenizi göstereceğiniz bir iş fırsatı karşınıza çıkacak. İşte bu Tutulma özgüven duygunuzu yükseltici ve sizi hayatla barıştırıcıdır.

31 Ocak saat:16:39-18 Şubat saat:07:28 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Kova burcu ilerleyişi, ilişkinizle ilgili konularda pürüz yaratan noktaları tekrar gözden geçirme gereği duyabilirsiniz. Kafanızın içindeki soru işaretlerini cevaplamak için kendinize zaman tanıyınız. Bir yanıyla size bağlı ancak diğer taraftan sanki bambaşka bir dünyada yaşıyormuş gibi davranan partneriniz ve ilişkiniz hakkında mutlaka gerçekçi olunuz.