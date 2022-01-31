31 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 31 Ocak 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 31 Ocak 2022 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklerken, geri sayım sona ermek üzere. Peki 31 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

31 OCAK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 31 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Cumartesi günü yapılmıştı. Şanslı rakamlar ise 3 8 23 61 63 64 65 11 olmuştu.

Son olarak devreden ikramiye 123.299.710 TL tutarında oldu. Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

31 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

