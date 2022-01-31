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31 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak 2022 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

31.01.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 31 Ocak Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta Cuma günü 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Peki 31 Ocak On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 31 Ocak 2022 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

31 Ocak On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak 2022 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi bu akşam sonuçlanacak. Haftanın ilk On Numara çekilişi 31 Ocak Pazartesi günü bu akşam gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz hafta On Numara'da çekiliş saati sonrası 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki 31 Ocak 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

31 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 31 Ocak On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 bilen 1 kişi 245.379,30 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 1,5,7,10,11,14,16,20,23,24,25,26,34,38,39,41,46,47,49,65,70,76 olarak belirlenmişti.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

31 Ocak On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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