HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 31 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

31 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

01.02.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her akşam birbirinden başarılı yapımlar reytinglerin üst sırasında yer almak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. 31 Ocak Pazartesi yani dün de ekranlara başarılı diziler, filmler ve çok izlenen programlar geldi. Hangileri reytinglerde üst sıralarda aldı hangileri yere çakıldı? İşte reyting mücadelesinin kazananları!

31 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

31 Ocak Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Alparslan, Yasak Elma, Survivor All Star gibi pek çok yapımlar izleyicinin karşısına çıktı. Show TV'de Üç Kuruş, FOX TV'de Yasak Elma ve TV8'in vazgeçilmez yarışması Survivor All Star. Bu yapımlar reytinglerde galip gelmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Kanal kanal hangi yapım reytinglerde birinciliği elde etmiş gelin bakalım.

31 Ocak 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Alpaslan Büyük Selçuklu alırken, ikinciliği Yasak Elma ve üçünlüğü de Survivor All Star aldı.

31 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

31 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!
31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştıTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

İlginizi Çekebilir

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.