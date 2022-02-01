31 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

31 Ocak Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Alparslan, Yasak Elma, Survivor All Star gibi pek çok yapımlar izleyicinin karşısına çıktı. Show TV'de Üç Kuruş, FOX TV'de Yasak Elma ve TV8'in vazgeçilmez yarışması Survivor All Star. Bu yapımlar reytinglerde galip gelmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Kanal kanal hangi yapım reytinglerde birinciliği elde etmiş gelin bakalım.

31 Ocak 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Alpaslan Büyük Selçuklu alırken, ikinciliği Yasak Elma ve üçünlüğü de Survivor All Star aldı.



