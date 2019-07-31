31 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 7 bin 20 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 445 kişi 231 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 928 kişi 44'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 55 kişi 25 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 761 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 299 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 873 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 573 bin 529 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 854 bin 774 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 579 lira 56 kuruş aktarıldı.

