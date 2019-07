31 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Demokrat Parti’nin önde gelen liberal aday adaylarının dün akşamki tartışma programında büyük vaatlerde bulundukları yönündeki eleştiriler karşısında kendilerini savunduğunu bildiriyor. Habere Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, radikal fikirleriyle Demokrat Parti’nin 2020’de Başkan Trump karşısında şansını azalttıkları şeklindeki eleştirilere yanıt verdi. Sanders ve Warren, oluşturdukları ideolojik cepheyle, birbirleriyle doğrudan çatışma içine girmekten kaçındı. Liberal ve ılımlı aday adayları arasındaki en sert tartışmalarsa sağlık ve göçmenlik sistemleri üzerine yaşandı. Warren ve Sanders’ın liberal ve ilerici politikalarından geri adım atmaması, gazeteye göre ön seçimlerde oy kullanacak Demokrat Partili seçmenlerin önüne iki seçenek koydu. Buna göre Demokratlar, ya genç ve azınlık seçmenleri harekete geçirmek için devrim niteliğindeki ekonomik değişlikleri kucaklayacak ya da ılımlı seçmenleri cezbetmek için daha merkezci politikalara öncelik verecek. Gazete, bu akşam ikinci ayağı yapılacak tartışma programınaysa eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve California Senatörü Kamala Harris gibi, geçen ay birinci turu yapılan tartışmada öne çıkan isimlerin yer alacağını hatırlatıyor.

Washington Post ise Başkan Trump’ın Çin’le ticaret alanında yürütülen müzakerelerin 2020 başkanlık seçimlerinden önce sonuç vermeyebileceği şeklindeki açıklamasını değerlendiriyor. Habere göre Trump’ın aldığı bu yeni tavır, bir yıldan uzun süredir dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin’e baskı uygulama politikasından sapma anlamına geliyor. Trump, bundan sadece iki ay önce, Çin’e ticaret alanında daha çok yükleneceklerinin sinyalini vermişti. Oysa Başkan’ın dün yaptığı açıklama, Çin’e karşı hamle yapmak için bir yıldan uzun süre bekleyebileceğine işaret ediyor. Bu durum, gazeteye göre her şeyin, Çin’i müzakereleri geciktirmekle suçlayan Trump’ın 2020’de yeniden seçilip seçilmeyeceğine bağlı olduğunun bir göstergesi. Trump, bu konuda paylaştığı Twitter mesajında, “Ekibim Çin’le şu anda müzakere ediyor. Ama Çinliler her zaman anlaşmaları kendi çıkarlarına göre değiştiriyorlar. Seçimi benim kazanmam durumunda şu anda müzakere edilenden çok daha sert bir an anlaşmayla karşılaşacaklar. Ya da hiç anlaşma olmayacak,” ifadelerini kullandı. Öte yandan iş dünyasının önde gelen liderleri, müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesini kaygıyla izliyor. Amerikan Ticaret Odası Başkanı Myron Brilliant ise bu konudaki görüşünü, “Mayıs’ta anlaşmaya çok yaklaşmıştık. Şimdiyse durum belirsiz,” ifadesiyle dile getirdi.