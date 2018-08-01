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31 Temmuz reyting sonuçları: Erkenci Kuş 6. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 01.08.2018 07:17 | Son Güncelleme

31 Temmuz reyting sonuçları belli oldu mu? Dün ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisi izlendi, günün birincisi kim oldu merak ediliyor. 31 Temmuz Salı günü, ekranın tek dizisi Star TV'de 6. bölümü ile ekrana gelen Erkenci Kuş idi. Onun dışında Fox TV'de Acayip Tipler adlı program yer alırken Kanal D'de Büyük Göç, ATV'de 6 Süper Kahraman adlı yabancı sinemalar vardı. Peki bunların arasında kim birinci oldu? İşte 31 Temmuz Salı reyting sonuçları...

31 Temmuz reyting sonuçları: Erkenci Kuş 6. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu?

31 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün gece ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisi izlendi, kim birinci oldu izleyenler tarafından merak ediliyordu. 31 Temmuz Salı günü, yazın en çok izlenen dizisi Erkenci Kuş 6. bölümü ile Star TV'de yer aldı. Dizinin hayranları, Erkenci Kuş son bölümü ne kadar reyting aldı merak ediyorlar. Diğer yandan Fox TV'de Acayip Tipler adlı program yer alırken Kanal D'de Büyük Göç, atv'de 6 Süper Kahraman adlı yabancı filmler ekrana geldi. Peki en çok hangisi izlendi? 31 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı vakit haberimizde güncel olarak yer alacak.

31 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre dün yayınlanan programlar arasından Ege'nin Hamsisi birinci sırada yer aldı. Mısır Tanrıları adlı yabancı film 2. sırada yer alırken Kim Milyoner Olmak İster 3. sırada kendine yer buldu.

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REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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