31 Temmuz reyting sonuçları: Erkenci Kuş 6. bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu?

31 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün gece ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisi izlendi, kim birinci oldu izleyenler tarafından merak ediliyordu. 31 Temmuz Salı günü, yazın en çok izlenen dizisi Erkenci Kuş 6. bölümü ile Star TV'de yer aldı. Dizinin hayranları, Erkenci Kuş son bölümü ne kadar reyting aldı merak ediyorlar. Diğer yandan Fox TV'de Acayip Tipler adlı program yer alırken Kanal D'de Büyük Göç, atv'de 6 Süper Kahraman adlı yabancı filmler ekrana geldi. Peki en çok hangisi izlendi? 31 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı vakit haberimizde güncel olarak yer alacak.

31 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre dün yayınlanan programlar arasından Ege'nin Hamsisi birinci sırada yer aldı. Mısır Tanrıları adlı yabancı film 2. sırada yer alırken Kim Milyoner Olmak İster 3. sırada kendine yer buldu.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.