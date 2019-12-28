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  4. 31 yaş genç eşle tatil keyfi

31 yaş genç eşle tatil keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

İskoç yapımcı ve girişimci Duncan Bannatyne, 31 yaş genç eşi Nigora Whitemore ile yılbaşı tatiline çıktı.

TV yıldızı ve yazar yarı yaşındaki eşiyle yılbaşı tatilinde görüntülendi. İngiltere'de yayınlanan Dragons' Den adlı programla tanınan Duncan Bannatyne, genç eşiyle birlikte tatile çıktı.

Genç sevgiliyle yeni yıl tatili

70 yaşındaki Bannatyne ile 39 yaşındaki eşi Nigora Whiteborn, Noel ve yılbaşı tatili için Barbados'a gitti.
Çift, iki gün arka arkaya plajda görüntülendi. Her iki gün de Bannatyne ve Whitemore plaj şıklığı sergiledi.
Whitemore, ilk gün siyah bir mayo giydi. Plaj görünümünü kolye, şapka, bileklik gibi aksesuarlarla tamamlayan Whitemore'un yanında Bannatyne de şık görünüyordu.
Çift ertesi gün yine aynı plajda bu kez farklı bir görünümle objektiflere takıldı. Bu kez Nigora Whitemore, ten rengi bir bikini giydi.
İskoç girişimci Duncan Bannatyne'ın ilgi alanları arasında oteller, sağlık kuruluşları, spa merkezleri ve medya bulunuyor.
Dragons' Den adlı TV porgramıyla adını daha geniş kitlelere duyuran Bannatyne, aynı zamanda iş dünyasındaki yükselişini anlatan bir de kitap yazdı.
İlk evliliğinden altı çocuğu bulunan Duncan Bannatyne, iki yıl önce Nigora Whitehorn ile evlendi.
Whitehorn ise 1980 Özbekistan doğumlu. Adını TV yarışmalarıyla duyurdu. Eski evliliğinden 17 yaşında bir çocuğu bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Duncan Bannatyne Nigora Whitemore

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