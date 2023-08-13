31 yaşındaki kadın cinnet geçirip anne ve anneannesini baltayla parçaladı
Mynet Haber
1 saat önce
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki bir kadın, sabaha karşı cinnet geçirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, cesetler ise adli tıpa kaldırıldı.
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