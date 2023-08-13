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31 yaşındaki kadın cinnet geçirip anne ve anneannesini baltayla parçaladı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki bir kadın, sabaha karşı cinnet geçirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, cesetler ise adli tıpa kaldırıldı.

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