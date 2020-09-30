31 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’da cinayet işledikten sonra 20 yıl hapis cezası alıp aftan yararlanarak şartlı tahliye olan kişi tehdit ve yaralama suçuna karışınca 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Ş. yaklaşık 20 yıl önce bir cinayet olayına karışarak 20 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde yatan Fatih Ş. şartlı tahliye oldu. Ancak tahliye olduktan sonra Fatih Ş. ruhsatsız silah bulundurma, tehdit ve yaralama suçlarına karıştığı için şartlı tahliye kuralına uymadığından toplamda 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri bu karar üzerine hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polis, hükümlünün Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi’ndeki evine baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü bulunamazken polis Fatih Ş.’nin Orhangazi Mahallesi’nde olduğunu saptadı. Buraya yapılan baskında hükümlü kimliksiz olarak yakalandı.

Fatih Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.



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