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  4. 31 yıl boyunca seks kölesi olarak esir tutuldu!

31 yıl boyunca seks kölesi olarak esir tutuldu!

İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Venezuela’da bir erkek tarafından evde tutsak edilip yüzlerce kez tecavüze uğrayan kadın 31 yıl sonra kaçarak özgürlüğüne kavuştu. Venezuela’nın Maracay kentinde Matias Salazar adlı erkeğin, 49 yaşındaki bir kadını 31 yıl boyunca bir evde tutsak ettiği ortaya çıktı.

31 yıl boyunca seks kölesi olarak esir tutuldu!

Salazar’ın Morella isimli kadını kız arkadaşı ve kızı ile yaşadığı eviyle aynı sokakta bulunan bir apartman dairesinde tuttuğu ifade edildi.

Kadının onlarca yıl karanlık bir odada yaşadığı, evin penceresinden bile dışarı bakamadığı ortaya çıktı. Morella tüm günü radyo dinleyip televizyon izleyerek geçiriyordu.

Yerel kaynaklara göre Morella, kendisini hapseden erkeğin evde unuttuğu anahtarları kullanarak kaçmayı başardı. Morella’nın 24 Ocak Cuma günü evden kaçıp devlet tarafından desteklenen bir kadın derneğine sığındığı ve daha sonra soruşturma için savcılarla birlikte hapsedildiği eve geldiği öğrenildi.

Apartmanda yaşayan ve savcılarla birlikte eve giren bir kişi yaptığı açıklamada, dairede 3 farklı kıyafet, eski ayakkabılar, eski bir televizyon ile yerde iki yatak bulunduğunu söyledi. Durumu polise ihbar etmedikleri için halkın kendilerine tepki verdiğini ifade eden komşu, “Olanları gerçekten bilmiyorduk” dedi. Apartmanda yaşayan başka bir kişi de benzer bir açıklama yaparak, yaşanan hiçbir şeyin farkında olmadıklarını Salazar’ın kendilerine her zaman nazik davrandığını ifade etti.

Olayı soruşturan savcılar tarafından yapılan açıklamada ise failin 31 yıl önce kadını kandırıp vaatlerde bulunarak evinden ayrılmasını sağladığı belirtildi.

56 yaşındaki Matias Salazar, kadını hapsetmek, psikolojik ve cinsel şiddet uygulamak, seks kölesi olarak kullanmakla suçlanıyor. Salazar hakkındaki suçlamaları reddederken avukatı Jose Bricen, müvekkilinin medyanın masum bir kurbanı olduğunu iddia etti. Salazar, suçlamaların ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
seks Köle Venezuela maracay matias salazar

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