31 yıl önce şehit olan Ali Türk için verilen hukuk mücadelesi

Ankara İdare Mahkemesinin, Türk'ün askerlik görevi sırasında ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğine hükmettiğini, benzer hukuki mücadelenin başka şehit aileleri için de verildiğini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Özyayla köyündeki kardeşimiz için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmuştuk. Konu Ankara İdari Mahkemesince çözümlendi. Kurumların ve bazı şehit ailelerimizin 'vatan sağ olsun' deyip arkasını aramadığı bir durum bu. Şehidimizin eşine maaş bağlandı. Şehidin çocuklarından biri iş başvurusunda bulundu, diğer çocuğu için de başvuruda bulunacağız. Uçhisar beldemizde de benzer bir şehidimiz var. Onunla ilgili de mahkemeye başvuruldu. Önümüzdeki günlerde o konuda karar alınacağını bekliyoruz. Ülke genelinde birçok şehirde benzer durumlar var ve zaman zaman karara bağlanarak şehitlik unvanı veriliyor."

