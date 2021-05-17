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313 milyon TL’lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı

17.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na 'bina taşı' olarak beyan edilen 11 konteynerde piyasa değeri 313 milyon TL olan 6 milyon 264 bin 259 'captagon' cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Karadan, havadan ve denizden takibin yapıldığı operasyonda narkotik köpeği ‘Dilek’in tepki vermesi üzerine taş blokların kırılıp içerisindeki uyuşturucunun bulunması kameralara yansıdı.

313 milyon TL’lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 313 milyon TL olan 72,6 kilo ağırlığında ve 6 milyon 264 bin 259 adet 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na gelen 17 konteyner yükü 'bina taşı' beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6 milyon 264 bin 259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir. Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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HAVADAN, DENİZDEN VE KARADAN TAKİP

Bu arada operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Hapların ekipler tarafından havadan, karadan ve denizden takip edilerek düzenlenen operasyonla ele geçirildiği kaydedildi. Limanda ve denizde önlem alan ekipler, havadan dron ile takip yaptı.Limana indirilen konteynerler, TIR'lara yüklenerek inceleme sahasına götürüldü.

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BETONLAR NARKOTİK KÖPEĞİNİN KOKU ALMASIYLA KIRILDI

Sahaya indirilen konteynerler içindeki taş bloklar, narkotik köpeği 'Dilek' tepki verince kırıldı. Taş blokların içinde naylona sarılı haldeki haplar, tek tek çıkarıldı. Numune poşetlerine alınan uyuşturucu haplar, gümrük muhafaza deposuna konuldu. Ele geçirilen uyuşturucu 'captagon' hapların kalitesinin belirlenmesi için alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği kaydedildi.

DEPODA SERGİLENDİ

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuyu depoda sergiledi. Hapların ele geçirilmesinde büyük rol oynayan narkotik arama köpeği Dilek de gümrük muhafaza görevlilerinin yanında yer aldı.

DHA

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