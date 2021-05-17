315 Aydından Filistin Bildirisi

Aralarına sanatçı, akademisyen, hukukçu, aktivist, gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 351 kişi, ortak bir açıklama yaparak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına tepki gösterdi. Açıklamada, Türkiye başta olmak üzere, diplomatik ilişkisi olan ülkelerin İsrail’e baskı kurması çağrısı yapıldı.
351 aydın adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Birleşmiş Milletler kararlarını tanımadığı belirtildi. Türkiye’nin yaşananlar karşısındaki tutumunu da eleştiren aydınlar, şu görüşleri dile getirdi: “Birleşmiş Milletlerin (BM) karar ve çağrılarını tanımayan İsrail yönetiminin ardında ABD gibi emperyalist güçlerden aldığı koşulsuz destek var. Ülkemizde iktidarın tutumu, halkın öfkesini iç politikaya tahvil etmekten öteye geçmiyor. Ekonomik ve politik yaptırım içermeyen hamasi söylemlerin Filistin halkının yaşadığı zulüm karşısında etkisiz olduğu açık. Oysa Filistin halkı dünya halklarının dayanışmasına, BM’nin İsrail’in geri çekilmesini talep eden sayısız kararının uygulanmasını sağlayacak etkili bir tutuma, gerçek bir sahiplenmeye ihtiyaç duyuyor.”
Aydınlar, İsrail’i kınayarak, baskı uygulanmasını istedi. Bildiri şu cümlelerle tamamlandı: “Demokrasi, barış ve halkların kardeşliğinden yana olan bizler, Filistin halkının mücadelesinin yanında olduğumuzu duyuruyoruz. İsrail rejimini kınıyor, zulme, işgalci ve militarist politikalara son vermeye çağırıyoruz. Türkiye başta olmak üzere, İsrail ile ekonomik bağlar içindeki hükümetleri Filistin halkı için gerçek ve sonuç alıcı ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya davet ediyoruz.”
“Filistinlilere yapılan Yahudi soykırımını geçti”
Bildiride imzası bulunan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Filistinliler’in yaşadığı zulmün Yahudi soykırımını geçtiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Bekaroğlu, İslam ülkelerinin liderlerini eleştirdi. Bekaroğlu, “Artık sözün hiçbir anlamı yok, verilen tepkiler yetersiz. Bir şekilde bizler kendimizi rahatlatıyoruz. 70 yıldan beri Türkiye dahil, İslam dünyasının bütün liderleri bunu kullanıyor. Filistin'de kadınlar, çocuklar, yaşlılar, insanlar ölüyor, paramparça ediliyor, evleri başlarına yıkılıyor. Dünya tarihinin görmediği akıl almaz bir zulüm. Dünya kurulduğundan beri Filistinliler’in gördüğü zulmü kimse görmedi. Yahudiler’in soykırımını geçti. Bunları kırıyoruz kendimizi rahatlatıyoruz. İslam dünyasının liderleri de bunu siyasete tahvil ediyorlar. Lanet olsun diyorum, kendimi bu konuda hiç iyi hissetmiyorum” dedi.
“Tepkiler yetersiz”
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise uluslararası kurumların ve devletlerin tepkilerinin yetersiz olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Oluç, sivil toplumun gerekli tepkiyi gösterdiğini söyledi. Oluç, “Son derece vahim bir durumla karşı karşıyayız. İsrail insanlık dışı ve bütün uluslararası hukuku çiğneyerek ağır saldırı sürdürüyor. Bunun sonucunda çocuklar, kadınlar, çok sayıda insan ölüyor ve yaralanıyor. Bu yeni de değil, her seferinde bu devlet şiddeti uygulanıyor. Dolayısıyla bunun karşısında hem uluslararası kamuoyu, uluslararası kurumların bu durumu durduracak adım atması gerekiyor. Bizde bir tepkilerimizi gösteriyoruz. Demokratik kamuoyu açısından bakarsak, sivil toplum kuruluşları yurttaşlar açısından bakarsak, tepkiler son derece olumlu ama uluslararası kurumların ve devletlerin tepkileri son derece yetersiz. Yetersizin ötesinde kanıksamış vaziyetteler. Bu kabul edilebilir bir durum değil. İsrail’in sık sık bu tür saldırılara başvurması hem kendi iç politikası nedeniyle hem de bölge politikaları nedeniyle insanları katletmesi kabul edilebilir bir durum değil.”
Bildiriye imza atanlardan bazı isimler şunlar; Diyarbakır 21. Dönem Milletvekili Abdullah Erdoğmuş, Eğitim Sen Genel Mali Sekreteri Ahmet Karagöz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Gazeteci Alev Er, HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Gazeteci Barış Yarkadaş, Akademisyen-yazar Baskın Oran, Emekli Akademisyen Büşra Ersanlı, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP eski Milletvekili Elif Doğan Türkmen, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Yazar Eşber Yağmurdereli, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz, İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık, 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner , Sanatçı Jülide Kural, Sanatçı Kadir İnanır, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, HDP Milletvekili Murat Çepni, Yazar Murathan Mungan, Gazeteci Nadire Mater, Dilbilimci Necmiye Alpay, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Siyasetçi Nesrin Nas, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Yazar Oya Baydar, KESK Eski Genel Başkanı Sami Evren, HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Siyasetçi Ufuk Uras, Gazeteci Ümit Kıvanç.