315 Aydından Filistin Bildirisi

351 aydın adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Birleşmiş Milletler kararlarını tanımadığı belirtildi. Türkiye’nin yaşananlar karşısındaki tutumunu da eleştiren aydınlar, şu görüşleri dile getirdi: “Birleşmiş Milletlerin (BM) karar ve çağrılarını tanımayan İsrail yönetiminin ardında ABD gibi emperyalist güçlerden aldığı koşulsuz destek var. Ülkemizde iktidarın tutumu, halkın öfkesini iç politikaya tahvil etmekten öteye geçmiyor. Ekonomik ve politik yaptırım içermeyen hamasi söylemlerin Filistin halkının yaşadığı zulüm karşısında etkisiz olduğu açık. Oysa Filistin halkı dünya halklarının dayanışmasına, BM’nin İsrail’in geri çekilmesini talep eden sayısız kararının uygulanmasını sağlayacak etkili bir tutuma, gerçek bir sahiplenmeye ihtiyaç duyuyor.”

Aralarına sanatçı, akademisyen, hukukçu, aktivist, gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 351 kişi, ortak bir açıklama yaparak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına tepki gösterdi. Açıklamada, Türkiye başta olmak üzere, diplomatik ilişkisi olan ülkelerin İsrail’e baskı kurması çağrısı yapıldı.

Aydınlar, İsrail’i kınayarak, baskı uygulanmasını istedi. Bildiri şu cümlelerle tamamlandı: “Demokrasi, barış ve halkların kardeşliğinden yana olan bizler, Filistin halkının mücadelesinin yanında olduğumuzu duyuruyoruz. İsrail rejimini kınıyor, zulme, işgalci ve militarist politikalara son vermeye çağırıyoruz. Türkiye başta olmak üzere, İsrail ile ekonomik bağlar içindeki hükümetleri Filistin halkı için gerçek ve sonuç alıcı ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya davet ediyoruz.”

“Filistinlilere yapılan Yahudi soykırımını geçti”

Bildiride imzası bulunan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Filistinliler’in yaşadığı zulmün Yahudi soykırımını geçtiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Bekaroğlu, İslam ülkelerinin liderlerini eleştirdi. Bekaroğlu, “Artık sözün hiçbir anlamı yok, verilen tepkiler yetersiz. Bir şekilde bizler kendimizi rahatlatıyoruz. 70 yıldan beri Türkiye dahil, İslam dünyasının bütün liderleri bunu kullanıyor. Filistin'de kadınlar, çocuklar, yaşlılar, insanlar ölüyor, paramparça ediliyor, evleri başlarına yıkılıyor. Dünya tarihinin görmediği akıl almaz bir zulüm. Dünya kurulduğundan beri Filistinliler’in gördüğü zulmü kimse görmedi. Yahudiler’in soykırımını geçti. Bunları kırıyoruz kendimizi rahatlatıyoruz. İslam dünyasının liderleri de bunu siyasete tahvil ediyorlar. Lanet olsun diyorum, kendimi bu konuda hiç iyi hissetmiyorum” dedi.