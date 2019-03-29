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"318 bin 500 Suriyeli geri döndü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 00:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Teröre göz açtırmayan bir mücadele ortaya koyuyoruz. 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 30 yılın en düşük katılımı var teröre. Dün 4 tanesi daha gitti. Operasyonları görüyorsunuz, nefes aldırmıyoruz" - "Terörü bize bırakın, terörün hakkından biz geliriz, siz pazar gününün hakkından gelin"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröre göz açtırmayan bir mücadele ortaya koyuyoruz. 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 30 yılın en düşük katılımı var teröre. Dün 4 tanesi daha gitti. Operasyonları görüyorsunuz, nefes aldırmıyoruz." dedi.

Avcılar Ambarlı Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, seçime iki gün kaldığını hatırlatarak, pazar günü verilecek kararın Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini söyledi.

Süleyman Soylu, dünyanın bütün mazlumlarının gözünü bu seçime çevirdiğini aktararak, "Bu millet dünyanın her köşesine yardım elini uzatıyor. Yeter ki biz, güçlü, kuvvetli ve kudretli olalım. Bu seçim çok önemli. Bu millet, çok ama çok sıkıntı yaşadı ve çok badireler atlattı, çok maliyet ödedi. Başbakanlar, bakanlara asıldı. IMF'nin kapısında diz çöken Türkiye oluşturdular. Milletin, 50 gramlık oy pusulası bu kaderi değiştirdi. 'İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız' dediler. Niçin huzurunuzdayım biliyor musunuz? Size teşekkür etmeye geldim. 'İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız' diyenlere haykırdığınız için. O muktedir olmamızı istemeyenlere siz en güzel cevabı verdiniz." diye konuştu.

- "Tayyip Erdoğan olmasaydı o devlet orada kurulmuştu"

Yaklaşık 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurulmak istendiğini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşin iç yüzünü biliyorum, eğer tek başına Tayyip Erdoğan olmasaydı o devlet orada kurulmuştu. ABD neden oraya bir üs kurdu. Niyeti Türkiye'yi rahat bırakmamak. Amerika bizi tehdit etti mi orada? Etti. Türkiye'yi eski Türkiye zannetti. Amerika bizi tehdit etmesine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik mi? PKK'yı silip süpürdük mü orada. Bunu sizin desteğinizle yaptık. Erdoğan, dünyaya bir mesaj bıraktı, 'Bu coğrafyada kimseye oyun kurdurtmam' dedi. Batı, Avrupa gittiği her yeri sömürüyor. Biz, 600 yıl gittiğimiz her yere adaletle hükmettik. Hiçbir yeri sömürmedik. 318 bin 500 Suriyeli orada huzur var diye geri döndü. Biz oraya huzuru getirdik. Bizim orada okullarımız, doktorlarımız, mühendis hemşirelerimiz, polisimiz, Mehmetçiğimiz var. Biz gittiğimiz yere huzur getiririz. Zengin ve güçlü Türkiye istemiyorlar, etrafımıza huzur getirmemizi istemiyorlar. 325 PKK ve HDP'liyi, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kendi listelerinden koydu. Benim görevim yangını söndürmek değil, benim görevim, olaylar olmadan önce tedbir almaktır. Türkiye bir tehditle karşı karşıya bugün. Ülkemize meydan okumak için bunu yapıyorlar. Biz Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e, Temel Karamollaoğlu'na ne yaptık da Murat Karayılan onlara dost oldu da biz düşman olduk."

- "Türkiye eski Türkiye değil"

Soylu, 31 Mart'ta zafiyete düşülürse Doğu ve Güneydoğu'nun yeniden huzursuz edileceğini ifade ederek, "Avcılar'da anneler çocuklarıyla gece sokağa çıkabiliyor mu? Aynısını Diyarbakır, Batman, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Bingöl'de yapıyor. Beni çok sert konuşuyorum diye eleştiriyorlar ama kadın çıkıp diyor ki, 'Sırtımızı PKK'ya dayadım.' Ben de ona dedim ki, 'Şimdi sana dört duvar verdik, hangi duvara istersen ona daya.' Yanlış mı yaptık?" ifadelerini kullandı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Teröre göz açtırmayan bir mücadele ortaya koyuyoruz. 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 30 yılın en düşük katılımı var teröre. Dün 4 tanesi daha gitti. Operasyonları görüyorsunuz, nefes aldırmıyoruz. 2018'de 13 kırmızı listeliyi götürdük. Şimdi çağrıda bulunuyorum, Murat Karayılan, Cemil Bayık, 15 bindiniz, 700 kaldınız. Gelin, sizi bekliyoruz Cudi, Gabar, Tendürek ve Ağrı Dağı'na bekliyoruz. Çok sert konuşuyorsunuz diye bana kızıyorlar. Polisimize 'Uyuşturucu satıcılarını okulların etrafında görürseniz onların ayaklarını kırın' dedim. Yanlış mı? 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yaptık. Namus sözü veriyorum, bu uyuşturucu satıcılarının ağa babalarını yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz."

- "Terörün hakkından biz geliriz"

Soylu, İstanbul'da günde 78 hırsızlık yapılırken şimdi bu rakamın 40-45'e düştüğünü ifade ederek, "Şimdi daha da düşecek. Buradan geri dönmeyelim artık. Biz şöyle bir Türkiye arzu ediyoruz, bir anne çocuğunu okula gönderdiğinde gözü arkada kalmasın. 278 mafya örgütünü geçen yıl çökerttik. Milletime musallat olana, musallat oluruz. Hiç endişe etmeyin. Terörü bize bırakın, terörün hakkından biz geliriz, siz pazar gününün hakkından gelin. Şu PKK ile ortaklık yapanları Avcılar Belediyesine bulaştırmayacaksınız değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy isteyen Soylu, "Binali Bey Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği en güzel insandır, tecrübesi, bilgisi olan bir insandır. İşini kavgayla değil keyifle, neşeyle yapar. Binali Bey ile İstanbul, daha fazla huzur bulacak, destansı hizmetlere imza atacak. Allah bizi size mahcup etmesin." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, sözlerini, Tükiye'nin büyük bir ülke olduğunun altını çizerek, "Köklerimizi, tarihimizi unutmayacağız, güçlü, hür, bağımsız, hep birlikte Büyük Türkiye olacağız." diye tamamladı.

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Ambarlı halka hitap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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