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32. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan: - "Amacımız, Ahilik şuurunu 365 gün boyunca hakim kılmaktır" - TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ahilik bugün en çok lazım olan gün. Şiddet, öfke, kin, nefret gibi olumsuzlukların hepsini yok edecek tek şey var, o da Ahilik"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 32. Ahilik Haftası kutlamaları resmi açılış töreni ile başladı.

Esnaf temsilcileri ve protokol üyeleri, tören öncesi Ahi Evran Veli'nin, Ahi Evran Camisi içindeki türbesini ziyaret ederek dua okudu. Askerlik Şubesi önünden başlayarak, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ahilik Haftası ile ilgili çeşitli pankartların taşındığı yürüyüşe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler de katıldı. Yürüyüşte Türk dünyasını temsil eden bayraklar yöresel kıyafetli gençler tarafından taşındı.

Mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve esnaf temsilcileri katıldı.

Yürüyüşün ardından Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikte konuşan Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ahiliğin, Türk ve Müslüman değerlerinin Anadolu’da mayalanmasıyla ortaya çıkan benzersiz bir medeniyetin özü olduğunu söyledi.

Ahiliğin yiğit ve cömert insanların kardeşliği olduğunu vurgulayan Erkan, "Ahilik,
manevi ve ahlaki zenginliğimizin iktisadi ve sosyal bir zeminde inşası ve yaşanmasıdır.
Gönüllerde uyandırdığı güven ve hürmet yüzyıllardır eksilmemiştir. Toplumun huzur ve esenliği için bireyin erdem ve ahlakla donanmasını hedefler. Hilesiz ticareti, meslekte yeterli olmayı, hak ve hukuka riayet etmeyi, saygılı ve yardımsever olmayı meslek erbabı için şart koşar." dedi.

Erkan, Ahilerin esnaf ve sanatkarın ataları olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız için bir medeniyet kaynağı olarak
Ahilik kültürünü yaşatmak,
Ahilik değerlerini insanlığın temel değerlerinden biri olarak
gelecek nesillere taşımak
onur verici bir misyondur. Amacımız, Ahilik şuurunu
365 gün boyunca hakim kılmaktır.
Bu değerleri bugünün koşullarında da sahiplenmek, canlı tutmak zorundayız.
Bu konuda Bakanlığımız başta olmak üzere hepimize görev düşüyor."

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de Ahiliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerin yaşandığını söyledi.

Ahiliğin yaşandığı bir yerde şiddet ve öfkenin olmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Ahilik, bugün en çok lazım olan gün. Şiddet, öfke, kin, nefret gibi olumsuzlukların hepsini yok edecek tek şey var, o da Ahilik. Bugün kadına yapılan şiddet olayları var. Konfederasyon olarak bu yıl öne çıkardığımız öfke kontrolüyle ilgili çalışmalarımız kasım ayına kadar önemli bir merhalede olacak. 81 ildeki Ahiliğin ana temeli bunu oluşturacak. Ahi, kavga eden iki kişiyi dükkanında hemen barıştıran, sevgiye davet edendir. İyi geçinenler, bir ömür boyu birlikte yeni hedeflere yürüyebilenlerdir. Yoksa Ahilik, sadece lafta söylenen süslü sözler değil, özünde Ahiliğin temel ilkesi olan kardeşliğin perçinlenmesiyle kin ve nefreti bir kenara bırakan, şiddetten uzaklaşan, toplumsal barışın sağlandığı o güzel günler hep Ahilikle anılan günlerdir."

Vali İbrahim Akın da Ahi Evran Veli'nin, Hoca Ahmet Yesevi'den aldığı meşaleyi Anadolu'ya taşıyarak, bu diyarların Türk yurdu olmasına ve İslamiyet ile aydınlanmasına katkı sağladığını, fikirleriyle tüm insanlığa ışık olduğunu dile getirdi.

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32. Ahilik Haftası Kutlamaları Kırşehir

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