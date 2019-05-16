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32 ayrı hırsızlık olayının zanlısı jandarmaya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 32 ayrı hırsızlık olayının zanlısı olan şahsı yakaladı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocaali Jandarma Asayiş Timleri hakkında ‘Silahlı Tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.E., isimli şahsı Karasu’da yakaladı.

32 ayrı hırsızlık olayının zanlısı jandarmaya yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 32 ayrı hırsızlık olayının zanlısı olan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocaali Jandarma Asayiş Timleri hakkında ‘Silahlı Tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.E., isimli şahsı Karasu’da yakaladı. Şahsın jandarmadaki avukat eşliğinde yapılan alınan ifadesinde Kocaali’de 16 ve Karasu’da 16 olmak üzere toplamda otuz iki ayrı hırsızlık olayın faili olduğu tespit edildi. Aralarında beyaz eşyadan, televizyona, bilgisayardan, av tüfeğine, zirai aletlere kadar çok çeşitli malzeme çaldığını itiraf eden R.E., suç ortaklarını da söyledi. Şüpheli şahıs bazı suçları E.D. ve B.Ö. isimli şahıslarla birlikte işlediklerini itiraf etti. Gözaltına alınan R.E., olay da adı geçen E.D’in Ferizli Cezaevinde tutuklu olduğunu, B.Ö.’in ise nerede olduğunu bilmediğini, ayrıca çaldıkları malzemeleri ise tanımadıkları şahıslara satarak paraya çevirdiklerini söyledi.
Olayda adı geçen B.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarılırken, R.E. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

32 ayrı hırsızlık olayının zanlısı jandarmaya yakalandı

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