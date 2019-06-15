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32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta nikah memurluğu görevini yürüten Muzaffer Güner, 12 yılda kıydığı 32 bin çiftin nikahının ardından bu kez kızının nikahını kıydı.Sivas Belediyesi’nde nikah memuru olarak görev yapan Muzaffer Güner, kıydığı binlerce nikahın ardından bu kez de rehberlik öğretmeni olan kızı Müzeyyen Güner’in nikahını kıydı.

Sivas’ta nikah memurluğu görevini yürüten Muzaffer Güner, 12 yılda kıydığı 32 bin çiftin nikahının ardından bu kez kızının nikahını kıydı.
Sivas Belediyesi’nde nikah memuru olarak görev yapan Muzaffer Güner, kıydığı binlerce nikahın ardından bu kez de rehberlik öğretmeni olan kızı Müzeyyen Güner’in nikahını kıydı. Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi Nikah Salonunda gerçekleşen törene, gelin ve damadın yakınları katıldı. Kızı Güner’in, nikah töreni sırasında son derece duygulu olduğu gözlendi.
Sivas’ta 12 yıldır nikah memurluğu yaptığını aktaran Muzaffer Güner, "Binlerce insan evlendirdik. Senede 2 bin 500 yani 12 yılda 30-32 bin çift evlendirdim. Evlenen çiftlere sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum. O çiftlerimizi biz evlendirirken bu arada çocuklarımız büyümüş bizim haberimiz olmamış ve sıra bize geldi. Bunlar Rabbimin bir taktiridir. Evlatlarımızın bu mutlu gününde nikahı kıymak bizlere nasip oldu" dedi.
Güner’in öğretmen kızı Müzeyyen Güner de babasının bugüne kadar birçok çifti evlendirdiğini belirterek, "Bana gelen sorular arasındaydı ’nikahınızı baban mı kıyacak’ diye. Nasip bugüneymiş sorulan soruların cevabı gerçekleşmiş oldu. Güzel bir anı oldu bizim için hem biraz duygusal hem de heyecanlı oldu" ifadelerini kullandı.
Özel harekat polisi Bahadır Yalçın ise güzel duygular içerisinde olduğunu ifade ederek, mutlu olduğunu belirtti.

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı

32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı
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