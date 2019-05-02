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32 bin nüfuslu ilçe susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 22:31 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi’nin elektrik borcundan dolayı Salman köyü su kuyuları ve terfi binasının elektriği kesildi.

Sungurlu Belediyesi’nin elektrik borcundan dolayı Salman köyü su kuyuları ve terfi binasının elektriği kesildi. Ramazan ayına sayılı günler kala Sungurlu’da yaşayan 32 bin kişi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Sungurlu’nun su ihtiyacının karşılandığı Salman köyünde bulunan su kuyuları ve pompaların bulunduğu terfi binasının elektriği kesildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "5 yıldır kendi bünyemizde hiçbir elektrik borcumuz bulunmuyor. Geçmiş dönemden kalan 800 bin TL’lik borcun 500 bin TL’sini ödememize rağmen geri kalan 300 bin TL için Salman köyü su depolarının elektriğini kestiler. Şu mübarek günlere gireceğimiz günlerde bunlar yapılmaz" dedi.
“Şu an toplamaya kalksam su borcu bulunanlardan 3-4 trilyon para toplarım” diyen Başkan Şahiner, "Biz bunu yapacak kadar alçalmadık, alçalmayacağız da. Şunu açıkça söylüyorum. Bizi eğdiremezler. Sungurlu’yu kimseye yedirtmem. Bizim hiç borcumuz olmadığı halde, geçmişinde 500 bin TL’sini ödediğimiz halde ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde sırf Sungurlu halkını cezalandırmak için bunu yapıyorlar. Asbest borular hava yapıp patladığında Sungurlu en az 6 ay susuz kalır. Bunun hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı.

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