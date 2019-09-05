32 çocuğu istismar eden iki kişi hakkındaki karar belli oldu

Lügde kentinde yaşanan olayda yaşı 3 ile 13 arasında değişen 32 çocuk istismara maruz kaldı.Almanya'nın Lügde kentindeki cinsel istismar davasında karar açıklandı. Detmold Eyalet Mahkemesi bir kamp alanında yıllar boyunca çocukları istismar ettiği belirlenen 56 yaşındaki Andreas V.'yi 13 yıl, 34 yaşındaki Mario S.'yi ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme ayırca, her iki sanığın da ceza süresi bittikten sonra gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Şahıslar tarafından cinsel istismara maruz kalan çocukların sayısı 32 olarak ifade ediliyor ancak bu sayının daha fazla da olabileceği belirtiliyor.

Mahkemeye başkanlık eden Hâkim Anke Grudda gerekçeli kararda "Olayı kelimelere dökmek çok zor” diyerek olanları "iğrenç, canavarca, tiksinti verici” gibi sözlerle tanımlamanın yeterli olmadığını söyledi. Grudda sanıklara hitaben de "Siz 32 çocuk ve genci cinsel arzularınızın nesnesi durumuna düşürdünüz ve 32 çocukluğu tahrip ettiniz” diye konuştu.