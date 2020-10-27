HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 32 farklı hırsızlık olayının failleri Arnavutköy’de kıskıvrak yakalandı

32 farklı hırsızlık olayının failleri Arnavutköy’de kıskıvrak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de 32 farklı hırsızlık suçundan aranan ve yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik çete inşaat malzemeleri çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.Arnavutköy’de polislerin uzun süredir peşinde olduğu 5 kişilik hırsızlık çetesi kıskıvrak yakalandı.

32 farklı hırsızlık olayının failleri Arnavutköy’de kıskıvrak yakalandı

Arnavutköy’de 32 farklı hırsızlık suçundan aranan ve yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik çete inşaat malzemeleri çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.
Arnavutköy’de polislerin uzun süredir peşinde olduğu 5 kişilik hırsızlık çetesi kıskıvrak yakalandı. Daha önce İstanbul genelinde 32 farklı hırsızlık suçundan aranan ve her birinin çok sayıda hırsızlıktan dolayı sabıka kaydı bulunan Ertuğrul Ç., Coşkun Ç., Erdal Ç., Emrah D. ve Seyfi Y. başka bir hırsızlık için Arnavutköy’de bir inşaata girdikleri sırada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Polisleri gören hırsızlar anında kaçmaya başladı. Hırsızlardan biri kaçarken ayağından yaralandı. Ekipler bir süre kovaladıkları 5 kişiyi ilçeden çıkmadan yakaladı.

"Yaklaşık 2 milyon liralık vurgun"
Polis ekipleri şüphelileri Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ne getirerek sorguladı. Şüphelilerin yapılan sorgu sonucu bugüne kadar 2 milyon liralık soygun yaptıkları tespit edildi. Ayrıca soygunları çalıntı araç veya sahte plakalı araçlarla yaptığı öğrenildi. Yakalanan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaralı hırsız ise hastanede tedavi altında bulunuyor. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl?Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Nefes kesen operasyon! Drone ile tespit edildiler, böyle yakalandılar
Film gibi operasyon! Böyle yakalandılar
Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Ünlü profesör Necmettin Ünal'a canlı yayında koronavirüs aşısı yapıldı
Ünlü profesöre canlı yayında koronavirüs aşısı yapıldı
Kargodan sipariş verdiği alkol ölümüne yol açtı
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
Kaza sonrası sürüklenen motosikletinin peşinden koştu
Hiçbir şey olmamış gibi motosikletin peşinden koştu
Yarın 28 Ekim Çarşamba bankalar açık mı? 28 Ekim banka çalışma saatleri
28 Ekim'de bankalar açık mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.