HABER

32 farklı macerasıyla ‘Hunililer’ Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

Yiğit Özgür’ün efsane karikatürü, ‘Hunililer’, 15 Ekim Salı günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

32 farklı macerasıyla ‘Hunililer’ Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde

İSTANBUL, (DHA)- Yiğit Özgür’ün efsane karikatürü, ‘Hunililer’, 15 Ekim Salı günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Yönetmen koltuğunda Ezel Akay’ın oturduğu, Emre Özbay’ın yazdığı ‘Hunililer’, 32 farklı maceradan oluşan sürreal bir kaos olmakla beraber aynı zamanda izleyenin de dahil olmaktan kendini alamadığı, tiyatro seyircisini doya doya güldüren gerçek üstü bir eğlence. Kostüm ve sahne tasarımını Naz Erayda’nın yaptığı oyunun müzikleri Serdar Ataşer’in ışık tasarımı ise Cem Yılmazer’in imzasını taşıyor.

Biletler Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişelerinden ve Biletix’ten satın alınabilecek.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı 1 ağır yaralıServis minibüsü ile motosiklet çarpıştı 1 ağır yaralı
Kayseri’de 21 düzensiz göçmen yakalandıKayseri’de 21 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.