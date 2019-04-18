32 farklı ülkeden inşaat mühendisi ve mimarlar bu konferans için Trabzon’a geldi

International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19), bu yıl ilk kez Trabzon’da düzenleniyor.

Trabzon 32 farklı ülkeden akademisyenlerin katıldığı International ICEARC’19 konferansına ev sahipliği yapıyor. 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa İnsaat Mühendisliği ve Mimarlık alanlarında çalışan bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektördeki mühendis ve mimarları bir araya getirdi. Sektörde yürütülen güncel araştırma sonuçlarının paylaşıldığı, katılımcıların yüz yüze görüşme fırsatı yakaladığı konferansa Türkiye’den ise 90 üniversite katılım sağlıyor.

KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, yaklaşık 9 aydır bu konferans için hazırlandıklarını belirterek “Uluslararası Civil Engineering ve Architectural Konferansı için hazırlanıyoruz. Yani İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinin dünyada son gelişmeleri ile ilgili bir toplantı. İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerimiz çok köklü geçmişe sahip bölümler. Bölümlerimizin artık hamisinde olan bir konferans. İnşallah 2 yılda bir tekrar tekrar hem Trabzon’da hem de farklı illerde düzenleyeceğiz” dedi.

32 farklı ülkeden 150 akademisyenin konferansa katıldığı dile getiren Altunışık, “Konferansta 12 uluslararası çağrılı konuşmacımızın yer aldığı Türkiye’den 90 farklı üniversiteden yaklaşık 400 akademisyen ve ayrıca 32 farklı uluslararası ülkeden yaklaşık 150 akademisyen katılıyor. Bu konferanslar ülkemiz için katma değer sağlıyor” şeklinde konuştu.