32 gündür aranan zihinsel engelli ölü bulundu

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Kurban Bayramı'ndan sonra kaybolan ve 32 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Mehmet Şimşek (36), ölü bulundu.
Korkuteli'ne bağlı Leylek Mahallesi'nde 32 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından aranan zihinsel engelli Mehmet Şimşek'in cesedi, bir çoban tarafından Çaykenarı Mahallesi Bucakiçi mevkisinde çalılıklar arasında bulundu. Jandarma ekipleri olay yerini kontrol altına alırken, savcının incelemesinin ardından Mehmet Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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