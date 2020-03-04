32 haftalık bebeği sezaryen doğum sırasında ameliyat ettiler!

Kitle nedeniyle doğum sonrasında bebeğin kendiliğinden soluk almasının mümkün olmayacağını belirleyen Demir, anne karnında 32 haftalık olan bebeğe sezaryen doğum yaptırılırken acil müdahale prosedürünü uyguladı. Operasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim dalları ile Yenidoğan Bilim Dalı uzmanlarının iş birliği ve organizasyonu ile başarılı bir şekilde tamamlandı.

Dünyada sayılı merkezlerde yapılıyor

Açıklamada ifadelerine yer verilen Doç. Dr. Demir, bebeği anne karnından çıkarmadan ameliyatı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bu işlemin Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezlerde yapıldığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Sağlık sorunu olduğunu tespit ettiğimiz bebeğin sezaryen doğum esnasında başı ve kollarını rahimden çıkartarak, gövde rahmin içerisindeyken (doğum tamamlanmadan), göbek kordonu kesilmeden solunum yoluna tüp yerleştirilerek hava yolunun açıklığını sağladık. Kitlenin boğazda yaptığı bası nedeni ile bebek kendiliğinden soluk alamayacak vaziyetteydi. Bebeğin hava yolunun güvenliği önceliğimizdi. Hava yolu güvenliği sağlandıktan sonra bebek plasentadan göbek kordonu kesilerek ayrıldı ve yenidoğan bakımı başlatıldı. Bebeğimizin başarılı işlem sonrası hava yoluna bası yapan kitlesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Gürpınar tarafından ameliyat edildi."