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32 ilde oy verme işlemi bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 32 ilde oy verme işlemi tamamlandı - Bu illerde, saat 16.00'ya geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak - Diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 32 ilde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ildeki seçmenlerin saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erecek.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

-YSK yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar verilemeyecek

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.

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