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32 ilde sandıklar kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı Türkiye'nin doğusundaki 32 ilde, saat 16.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi, sandıklar kapandı.

ANKARA, (DHA)- MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı Türkiye'nin doğusundaki 32 ilde, saat 16.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi, sandıklar kapandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı illerde saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdi.
Oy kullanma işleminin saat 08.00'de başladığı diğer illerde ise sandıklar saat 17.00'de kapanacak.

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