32 milyon Android kullanıcısı Chrome’a veda edecek

Akıllı telefonlar için en önemli uygulamalardan birisi de internet tarayıcısı diyebiliriz. Genel itibariyle iOS işletim sistemini kullanan iPhone sahipleri, tarayıcı tarafında Apple’ın geliştirdiği Safari’yi tercih ediyorlar. Android işletim sistemine sahip bir telefon kullananların tercihi ise Google Chrome oluyor. Fakat yakında 32 milyondan fazla Android kullanıcısı, artık Chrome’u kullanamayacak.

XDA tarafından yayınlanan bir rapora göre, Google popüler mobil tarayıcısının sistem gereksinimlerini yükseltmeye hazırlanıyor.

Hali hazırda kullanımda olan Google Chrome API düzeyi 4.1’di. Yani Android sürümü 4.1 üzeri olanlar Chrome’u kullanabiliyordu. Yeni gelecek güncelleme ile Google Chrome API düzeyi 4.4’e yükselecek. Bu da Jelly Bean kullanıcılarının tamamının artık Chrome’u açamayacakları anlamına geliyor.

Son açıklanan rakamlara göre, dünya üzerindeki Android cihazlarının yaklaşık olarak yüzde 3.2’si işletim sistemi olarak Jelly Bean kullanıyorlardı. Bu da takribi olarak 32 milyon gibi bir sayıya denk geliyor. Yani kaba bir tabirle, son Chrome güncellemesi ile 32 milyon Android kullanıcısının artık bu mobil tarayıcıyı kullanamayacağını söyleyebiliriz.

Bir dip not olarak belirtelim. Google, Android 4.4 sürümünü 2012 yılında kullanıma sunmuştu. Android 4.4 artık hiç bir güncel telefonda kullanılmıyor.

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