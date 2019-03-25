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32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından organize edilen ‘Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı’ çerçevesinde 32 ülkeden gelen modeller kendi kültürlerini yansıtan yöresel kıyafetleriyle Aspendos Antik Tiyatrosu’nda mini bir defile gerçekleştirip, sağlıklı yaşam koşusu yaptı.
‘Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı’, Antalya EXPO Center’de açıldı. 90 firmanın 220 markada ürünlerini sergileyeceği fuar kapsamında, Aspendos’un tanıtımına katkı vermek amacıyla mankenlerle sağlıklı yaşam koşusu yapıldı.

Geleceğin moda yüzlerinden tüm dünyaya Aspendos tanıtımı
Antalya’da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek olan Future Fashion Faces World profesyonel modellik yarışması bu yıl 23

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

32 ülkenin modelleri Aspendos’ta
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