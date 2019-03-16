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32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Zirve kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde AA foto muhabiri Sinan Gül'e "yılın en iyi foto muhabiri" ödülü verildi

32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi

İSTANBUL (AA) - 32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Gala gecesi ve ödül töreninin açılış konuşmasını, zirveyi düzenleyen Lob'in Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu yaptı.

Ustaoğlu, zirvede yurt içinden ve dışından konukların ağırlandığını söyledi. Dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin imalat ve hizmet sektöründe kalite adına geldiği yerin kamuoyuyla paylaşıldığını aktaran Ustaoğlu, "Tüketicinin korunması, kalitenin artırılması ve Türkiye'nin marka değerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Geceye katılan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gecede, ekonomi, marka ve medya alanında ödüller takdim edildi.

AA foto muhabiri Sinan Gül'ün "yılın en iyi foto muhabiri" ödülü aldığı gecede ayrıca, Fulya Öztürk, Buse Biçer, Eren Gürel, Mine Uzun'a ödül verildi. Gazeteciler Ali Eyüpoğlu ve Salih Keçeci "yaşam boyu onur ödülü", İpek Tuzcuoğlu "yaşam boyu sanat ödülü"ne layık görüldü.

Törende ayrıca, Hande Yüksel, Özgür Aras, Yusuf Aktaş ve Best FM'in de aralarında olduğu kişi ve kurumlara ödül takdim edildi.

32. Uluslararası Tüketici Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu

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32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Anadolu Ajansı Çırağan Sarayı istanbul Sinan Gül

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