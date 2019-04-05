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32 yıl önce öğrenciyken oturduğu koltuğa bu kez belediye başkanı olarak oturdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş 32 yıl önce öğrenci olarak oturduğu Belediye Başkanlığı koltuğuna, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında bu kez belediye başkanı olarak oturdu.Tam 32 yıl önce Avanos ilçesinde 23 Nisan törenlerinde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Alper İbaş, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP’den Avanos Belediye Başkanı seçildi.Devir teslim töreninde annesinin 32 yıl boyunca sakladığı fotoğrafı hediye etmesi sonrasında büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, "32 yıl öncesinde de başkanlık makamı aynıydı bugün de aynı.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş 32 yıl önce öğrenci olarak oturduğu Belediye Başkanlığı koltuğuna, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında bu kez belediye başkanı olarak oturdu.
Tam 32 yıl önce Avanos ilçesinde 23 Nisan törenlerinde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Alper İbaş, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP’den Avanos Belediye Başkanı seçildi.
Devir teslim töreninde annesinin 32 yıl boyunca sakladığı fotoğrafı hediye etmesi sonrasında büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, "32 yıl öncesinde de başkanlık makamı aynıydı bugün de aynı. Makam odasında tek değişen şey makam koltuğu olmuş. Evet güzel bir anıydı aslında 32 yıl önce malum 23 Nisan’da çocuklar makamları devir alıyor. O gün de bana sormuşlardı ben de Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmayı istemiştim. O dönemde bir günlüğüne belediye başkanlığını devir almıştık. Tabi üzerinden 32 yıl geçti. Çok da fazla anlattığım bir konu değildi. Hatta o fotoğrafta uzun süre annemdeydi ve annem o fotoğrafı saklıyormuş. Annem devir teslim töreninde bana sürpriz yapmak için fotoğrafı çerçeveletmiş ve tam da devir teslim sırasında fotoğrafı verdi. 32 yıl sonra halk bizi tercih etti ve bu makama getirdi. Bizim içinde ilginç bir anı oldu. Bundan dolayı mutluyum. Bir siyasetçi olarak her zaman bir yerlere talip oluyoruz. Hayalimizde son zamanlarda hem partimizin kararı ile hem de halkımızın kararıyla oldu. 32 yıl boyunca Avanos sürekli değişti. Her gelen belediye başkanımız Avanos’a çok değer kattı biz de değer katmak için buraya geldik” dedi.

“Makamda sadece koltuk değişmiş”
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, “32 yıl önce de belediye başkanlığı makamı aynı, oda aynı teşrifat idi. Bugün bu odada değişen sadece makam koltuğu olmuş. Biz de bizden önceki belediye başkanlarımız gibi aynı odayı aynı teşrifat ile kullanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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