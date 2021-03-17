32 yıldır girdiği her seçimi kazandı, karşısına aday çıkmıyor

Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Muhtarı Hüsnü Petek, her sabah erken saatlerde baston yardımıyla muhtarlığa geliyor. 1989 yılında gerçekleşen bir ara seçimde muhtar olan Petek, 7 dönemdir hiç kaybetmeden Eskişehir en eski muhtarı olarak görevine devam ediyor. Eskişehir’de ANAP’ın kurucu önderlerden biri olan Muhtar Petek, kendisinin muhtarlık yolculuğunu anlattı. Muhtar Petek, Türkiye’nin geçmişini hatırlatarak, ‘Dünya Türkiye’nin yerini bilmiyordu. Şimdi Dünya Türkiye’yi konuşuyor. Son 20 yılda Türkiye’de akılların almayacağı hizmetler edildi” dedi. 35 YILDIR HİZMETE DEVAM EDİYOR Muhtar Hüsnü Petek, ilk olarak mahalle muhtarın vefatın ardından gerçekleşen ara seçimi kazanarak göreve başladı. O günden bugün tam 7 dönemdir hala muhtarlığa devam eden Petek, kendi muhtarlık yolculuğunu şöyle anlattı: “Ben Eskişehir’de ANAP’ın kurucularındanım. Rahmetli Özal ANAP’ı kurduğu zaman Eskişehir’de biz teşkilatı kurduk. İlk dönemde de Eskişehir’den belediye meclisine birinci sıradan girdim. ANAP’la beraber çok çalıştık ve iyi hizmetler yaptığımız düşüncesindeyiz. 1984’dan 1989’a kadar devam ettik. 1989’da ben meclisten ayrıldım. O sırada mahalle muhtarımız vefat etmişti, bende meclisten yeni ayrılmıştım. Dediler ki ‘muhtar vefat etti, sen aday ol’. Muhtarlık seçimine girdik. Çünkü Özal bize derdi ki, ‘halka hizmet, hakka hizmettir’. Ben de ara seçimde muhtar adayı oldum. İlk seçimde beş kişi adaydı ve 5 kişi arasında ben kazandım. Ondan sonra devam ediyorum. Bu 7. dönemdir benim muhtarlığım.”

KARŞISINA ADAY ÇIKMIYOR Muhtar Hüsnü Petek, ilk seçimini kazandıktan sonra yıllardır karşısına başka pek kimsenin muhtar adayı olmadığı dile getirdi. Petek, “İlk seçimimiz heyecanlıydı. 5 arkadaşlarımın hepsi değerli arkadaşlarımızdı. Fakat ben aynı zamanda Hamamyolu’nda esnaf olduğum için vatandaşla diyaloğum daha iyiydi. Daha sonraki seçimlerde karşıma pek aday çıkmadı. Ama en son seçimde 3 kişi aday oldu. Yine biz aldık Allah’ın izniyle” diye anlattı. 'HİZMET ETMEKTEN MUTLU OLUYORUM' Muhtar Petek, muhtarlığın ilk dönemlerde 150-200 lira civarında maaş almasına rağmen vatandaşlara hizmet etmek için yola devam ettiği söyledi. Hüsnü Petek, “Biz muhtarlığa başladığımız zaman fazla maaşımız da yoktu, çok cüzi miktarda alıyorduk. 150-200 lira civarında maaşımız vardı. Sonradan maaşlarımız arttı. Şuanda asgari ücrete yakın para alıyoruz. Ama muhtarlık işi hizmetten ve bu hizmet etmekten çok mutluluk duyuyorum. Örneğin; biri adres sorduğunda ona ‘şuradan şuraya git, buraya git’ diyorum ve bu işten mutlu oluyorum. Niçin? Ben diyorum bugün Allah rızası için birine adres tarif ettim. Adam memnun oluyor. ‘Çok teşekkür ederim, muhtarım. Allah razı olsun’ diyor. Ben daha çok teşekkür ediyorum. Bizim hizmet anlayışımız bu” şeklinde konuştu.