32 yıldır kesintisiz oruç tutuyor! ‘Oruç Tutan Adam' olarak biliniyor

Ramazan Ayı’nın her sene 11 gün öne geldiğini hatırlatan Ay, “Kullanmakta olduğumuz Şemsi denilen aylardan olsaydı her sene aynı mevsimde oruç tutmak zorunda kalacaktık. Bazı yerlerde günler çok uzun. Onlar hep uzun günlerde tutacaklardı oruçlarını ve hep zorlanacaklardı. Diğer bazı yerlerde ise kısa günlerde oruç tutulacaktı. Onlar da fazla acıkmayacakları, susamayacakları için nefisleri ile mücadele ve Rabbimizin rızasını kazanmak için çekilen sıkıntıların zevkine varamayacaklardı. Ramazan-ı Şerif her sene on veya 11 gün öne gelir. 33 sene oruç tutan bir adam senenin bütün mevsimlerinde, bütün aylarında ve günlerinde oruç tutmuş olur. Mevsiminde yapılan ticaretin karı bir başkadır, daha çok kazandırır. Hasat zamanında mahsul almazsanız, daha sonra alacağınızdan iyi bir netice elde edemezsiniz. Orucun diğer ibadetlerden farkı onda gösteriş yoktur. O kul ile Allah arasındadır, başkalarının haberi bile olmaz” diye konuştu.

(İHA)