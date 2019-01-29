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32 yıldır tuttuğu günlükle "mahallesinin hafızası" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Nihat Uçarlı, 32 yıldır mahalledeki önemli gelişmeler ile doğumları, ölümleri, evlilikleri günü gününe kaydediyor - Uçarlı: "Köydeki vatandaşlar çocuklarının doğum gününü, evlendikleri tarihleri veya büyüklerinin öldüğü tarihi hatırlamayınca ya da karıştırınca bana sorar"

İLYAS GÜN - Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Nihat Uçarlı, 32 yıldır köyünde yaşanan tüm gelişmelerin günlüğünü tutuyor.

Kırsal Başlamış Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Uçarlı, 1987 yılında başladığı mahallede yaşananlarla ilgili günlük tutma merakını 32 yıldır sürdürüyor.

Mahallesinin adeta "hafızası" olan Uçarlı, ölenleri, evlenenleri, doğanları, askere gidenleri, yaşanan önemli tüm gelişmeleri ve hava durumunu günü gününe yazıyor.

Uçarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yıldır her gece düzenli olarak günlük tuttuğunu, bu alışkanlığından vazgeçmediğini söyledi.

Günlük tutmanın kendisinde hastalık haline geldiğine dikkati çeken Uçarlı, "Her gece saat 24.00'te günlük yazarım. Çünkü daha önce yazarsam, önemli bir olay olur, sıralama bozulur. Bu nedenle mutlaka gece yarısı günlüğü yazarım." dedi.

Aradan 32 yıl geçtiğini, bir gün dahi günlük tutmaya ara vermediğini vurgulayan Uçarlı, "Günlüklere sadece kendi hayatımla ilgili anılar değil, köyde kimin doğduğunu, kimin evlendiğini, kimin öldüğünü, hangi öğretmen ve ebenin geldiğini, hava durumunu, hasat zamanı kimin ne kadar ürün aldığına kadar yazıyorum." ifadesini kullandı.

Her gün için defterin bir yaprağını ayırdığına işaret eden Uçarlı, şunları kaydetti:

"Eskiden daha ince yapraklı defterler vardı ama artık kalın defterleri kullanıyorum. Bugüne kadar 54 defter bitirdim. Köydeki vatandaşlar çocuklarının doğum gününü, evlendikleri tarihi, büyüklerinin öldüğü tarihi hatırlamayınca ya da karıştırınca bana sorar. Mesela cenazeleri için mezar yaptıracaktır ailesi, gelir sorar. Ben de defterden bakar, bilgi veririm. Köyde olan önemli olanların hepsini tutmuşumdur. Defterlere bakar, istedikleri bilgiyi söylerim."

Uçarlı, günlüğüne o günün hava sıcaklığını da yazdığını aktararak, "Günlüklere bakarak bugünkü hava durumu ile 32 yıl önceki hava nasıl olmuş, bunu karşılaştırma fırsatım oluyor. Çiftçilikle uğraştığım için günlükte tarlaya ne kadar tohum ektiğimi, ne kadar gübre verdiğimi, ne kadar ürün aldığımı da yazıyorum." diye konuştu.

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