İLYAS GÜN - Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Nihat Uçarlı, 32 yıldır köyünde yaşanan tüm gelişmelerin günlüğünü tutuyor.

Kırsal Başlamış Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Uçarlı, 1987 yılında başladığı mahallede yaşananlarla ilgili günlük tutma merakını 32 yıldır sürdürüyor.

Mahallesinin adeta "hafızası" olan Uçarlı, ölenleri, evlenenleri, doğanları, askere gidenleri, yaşanan önemli tüm gelişmeleri ve hava durumunu günü gününe yazıyor.

Uçarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yıldır her gece düzenli olarak günlük tuttuğunu, bu alışkanlığından vazgeçmediğini söyledi.

Günlük tutmanın kendisinde hastalık haline geldiğine dikkati çeken Uçarlı, "Her gece saat 24.00'te günlük yazarım. Çünkü daha önce yazarsam, önemli bir olay olur, sıralama bozulur. Bu nedenle mutlaka gece yarısı günlüğü yazarım." dedi.

Aradan 32 yıl geçtiğini, bir gün dahi günlük tutmaya ara vermediğini vurgulayan Uçarlı, "Günlüklere sadece kendi hayatımla ilgili anılar değil, köyde kimin doğduğunu, kimin evlendiğini, kimin öldüğünü, hangi öğretmen ve ebenin geldiğini, hava durumunu, hasat zamanı kimin ne kadar ürün aldığına kadar yazıyorum." ifadesini kullandı.