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  4. 32 yılla aranıyordu! Gece kulübünde yakayı ele verdi

32 yılla aranıyordu! Gece kulübünde yakayı ele verdi

19.08.2024 09:35
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Bursa’da ’hırsızlık’ ve ’dolandırıcılık’ suçundan 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, gece kulübünde eğlenirken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Sahte kimlik kullanan ancak parmak izinden kimliği tespit edilen şahsın 39 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

32 yılla aranıyordu! Gece kulübünde yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri ve fuhuş suçuyla alakalı şahısları yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak gece kulüpleri ve mekanlara şok baskın yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir şüpheliyi sorguladı.

PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Başkasına ait kimlik verdiğini tespit eden ekipler, şahsı parmak izi tespitine götürdü. Şahsın isminin M.Y. olduğu ve ’hırsızlık’ ve ’dolandırıcılık’ suçlarından hakkında 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen M.Y. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Bursa hapis
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