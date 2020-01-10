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  4. 320 bin kişi Yunus Emre Enstitüsünün portalında Türkçe öğreniyor

320 bin kişi Yunus Emre Enstitüsünün portalında Türkçe öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsünün 2017 yılında başlattığı Türkçe öğretim portalı aracılığıyla dünyanın 194 ülkesinden 320 bin kişi Türkçe öğreniyor.Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın her yerinde Türkçe öğrenmek isteyenler için 2017 yılının Şubat ayında uzaktan Türkçe öğretimi projesi kapsamında Türkçe öğretim portalını hayata geçirdi.

320 bin kişi Yunus Emre Enstitüsünün portalında Türkçe öğreniyor

Yunus Emre Enstitüsünün 2017 yılında başlattığı Türkçe öğretim portalı aracılığıyla dünyanın 194 ülkesinden 320 bin kişi Türkçe öğreniyor.
Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın her yerinde Türkçe öğrenmek isteyenler için 2017 yılının Şubat ayında uzaktan Türkçe öğretimi projesi kapsamında Türkçe öğretim portalını hayata geçirdi. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere 4 dilde
arayüzü bulunan portalda Avrupa dil portfolyosu kriterlerine uygun olarak A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyeleri yer alıyor. Okuma, dinleme, yazma, konuşma, video, dil bilgisi, değerlendirme, oyun gibi etkinliklerle öğrencilerin eğlenerek öğrendiği portalda sunulan kelime öğretim modülü ile puan ve rütbe kazanma sistemine eklenen anlık sosyal medya paylaşımı özelliği de yer alıyor. Portalda öğrencilerin kendileri ve dünyadaki diğer kullanıcıların ilerleme durumlarını görerek aralarında tatlı bir rekabet oluşması amaçlanıyor. Yakın zamanda cep telefonu uygulamasının da yayınlanması planlanan "turkce.yee.org.tr" veya "www.learnturkish.com" adreslerinden ulaşılabilen portal sayesinde şimdiye kadar dünyanın 194 ülkesinden 320 bin kişi Türkçe öğreniyor.

"Önemli bir başarı ama tabii ki bunu yeterli görmüyoruz"
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada mesafelerin öneminin ortadan kalktığı çağda teknolojik ürünler ve gelişmelerin hayatın çoğu alanında etkili olduğunu vurguladı. Teknolojinin dil öğretimindeki en önemli etkisinin zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitim verilmesine olanak sağlaması olarak gördüğünü belirten Ateş, "Bu gerçeklikten hareketle enstitüsü olarak Türkçe öğretim portalını ücretsiz olarak kullanıma açtık. Portal üzerinden Türkçe öğrenenlerin profiline bakacak olursak en fazla ilginin Mısır’dan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ülkeyi sırasıyla Suriye, Suudi Arabistan, Cezayir ve Ürdün izlemekte. Üç yıllık süre zarfında farklı ülkelerden 320 bin kişiye ulaşmak bizim için önemli bir başarı ama tabii ki bunu yeterli görmüyoruz. Portalı sürekli geliştirerek 2023 yılında 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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